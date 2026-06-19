Akshara Gupta Triple Century: एक बिहारी होताच, आता ही आली! ५५ चौकार, ८ षटकार... अक्षरा गुप्ताची वन डेत Triple Century; मुंबईच्या आयरा जाधवशी बरोबरी...

Ayra Jadhav Creates History: भारतातील १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने( vaibhav sooryavanshi)आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आयपीएल(IPL) २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी करत त्याने भारतीय टी-२० संघात स्थान मिळवले. आता बिहारच्या आणखी एका युवा क्रिकेटपटूने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. बिहारच्या युवा महिला फलंदाज अक्षरा गुप्ताने भागलपूर येथील संदिस कंपाऊंड मैदानावर सुरू झालेल्या बीसीए महिला १९ वर्षांखालील एकदिवसीय ट्रॉफी स्पर्धेत नाबाद ३०६ धावांची विक्रमी खेळी करत महिलांच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचला आहे..या स्पर्धेतअक्षरा गुप्ताने आपल्या संघाकडून खेळताना अवघ्या १२६ चेंडूंमध्ये नाबाद ३०६ धावा ठोकल्या. तिच्या या ऐतिहासिक खेळीत तब्बल ५५ चौकार आणि ८ षटकारांचा समावेश होता. तिने २४२.८६ च्या स्ट्राईक रेटने धावा करत तब्बल २३३ मिनिटे फलंदाजी केली..विशेष म्हणजे आयराने अवघ्या १६ चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले, तर केवळ ३४ चेंडूंमध्ये शतक झळकावत तिने आपली आक्रमक फलंदाजीची शैली दाखवून दिली. तिच्या या खेळीमुळे महिलांच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एक नवा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे..अक्षराच्या या शानदार खेळीचे बिहार क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्षवर्धन यांनी कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, बिहारमधील महिला क्रिकेटपटू सातत्याने राज्याचे नाव उज्ज्वल करत आहेत. तसेच खेळाडूंना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी संघटना प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..बीसीएचे सचिव झियाउल अरफीन यांनीही अक्षरा गुप्ताचे अभिनंदन करत ही खेळी बिहार क्रिकेटसाठी अत्यंत सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी अक्षराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या..Team India Middle Order: श्रेयस, राहुल आणि पंतमध्ये जागेसाठी चुरस; टीम इंडियाच्या मधल्या फळीत नवा पेच.यापूर्वी महिलांच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईच्या इरा गुप्ताच्या नावावर नाबाद ३४६ धावांचा विक्रम आहे. मात्र, अक्षरा गुप्ताची नाबाद ३०६ धावांची खेळीही आता महिलांच्या देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात संस्मरणीय खेळींपैकी एक मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.