Ashes Series: ॲशेस मालिका विजय ऑस्ट्रेलियाच्या समीप; ३४९ धावांच्या आव्हानासमोर इंग्लंडची ६ बाद २०७ अवस्था

ॲडलेड : इंग्लंडने प्रतिकार केला तरी तिसऱ्या कसोटी सामन्यासह यंदाची ॲशेस मालिका जिंकण्याची अधिक संधी ऑस्ट्रेलियासमोर आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे अजून २२८ धावांचे पाठबळ असून, विजयासाठी त्यांना केवळ चार विकेटची गरज आहे..या तिसऱ्या कसोटी सामन्यातही सुरुवातीपासून वर्चस्व मिळवणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या डावात ३४९ धावांपर्यंत मजल मारून इंग्लंडसमोर ४३५ धावांचे मोठे आव्हान ठेवले. तिसऱ्या दिवशी चांगला प्रतिकार करूनही इंग्लंडची दिवसअखेर सहा बाद २०७ अशी अवस्था झाली आहे..Ashes 2025: पहिल्या दिवशी १९ फलंदाज बाद; ॲशेस कसोटी, इंग्लंड १७२ तर ऑस्ट्रेलिया नऊ बाद १२३.या मोठ्या आव्हानासमोर इंग्लंडची दोन बाद ३१ अशी सुरुवात झाली तेव्हा हा सामना आज तिसऱ्याच दिवशीच संपण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. बेन डकेट आणि ऑली पोप यांचे अपयश कायम राहिले. दुसरा सलामीवीर झॅक क्रॉली मात्र दुसऱ्या बाजूने किल्ला लढवत होता. ज्यो रूटने त्याला साथ देण्याचा प्रयत्न केला. इंग्लंडची धावसंख्या १०९ पर्यंत गेल्यावर ऑस्ट्रेलिया कर्णधार पॅट कमिंसने रूटला बाद केले. इंग्लंडचे पहिले तिन्ही फलंदाज कमिंसने बाद केले..रूट बाद झाल्यानंतर हॅरी ब्रुकने क्रॉलीला साथ दिली. त्यांनी संघाची धावसंख्या दीडशेपार नेली. ऑस्ट्रेलियाचा संघ ही जोडी फोडण्यासाठी प्रयत्न करत होता. त्याच वेळी फिरकी गोलंदाज नॅथन लायनने तीन विकेट मिळवून ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व कायम ठेवले. त्याने क्रॉली, ब्रुक आणि बेन स्टोक्स यांना बाद केले..तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा जेमी स्मिथ आणि विल जॅक्स नाबाद राहिले. उद्या चौथ्या दिवशी हे दोघे किती काळ किल्ला लढवतात यावर ऑस्ट्रेलियाचा विजय किती लांबतो, हे ठरणार आहे. तत्पूर्वी आज तिसऱ्या दिवशी ट्रॅव्हिस हेडने १७० धावांची खेळी साकार केली, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या डावात ३४९ धावांपर्यंत मजल मारता आली..Ashes Test: ॲशेस कसोटीत 'डीआरएस'वर शंका; ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व, कॅरीनंतर स्मिथच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह.संक्षिप्त धावफलकऑस्ट्रेलिया, पहिला डाव ः ३७१ आणि दुसरा डाव ः ३४९ (ट्रॅव्हिस हेड १७०, उस्मान ख्वाजा ४०, अलेक्स केरी ७२, ब्रँडन कार्स २०-१-८०-३, जॉश टंग १८-०-७०-४, बेन स्टोक्स ७-०-२६-१). इंग्लंड पहिला डाव ः २८६ आणि दुसरा डाव ः ६ बाद २०७ (झॅक क्रॉली ८५, ऑली पोप १७, ज्यो रूट ३९, हॅरी ब्रुक ३०, पॅट कमिंस १०-३-२४-३, नॅथन लायन १८-३-६४-३).