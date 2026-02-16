Australia vs Sri Lanka: झिम्बाब्वेच्या धक्क्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची कसोटी, आज श्रीलंकेशी निर्णायक लढत

पाल्लेकेल : झिम्बाब्वेकडून धक्कादायक पराभवाचा सामना करावा लागल्यामुळे टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत अस्तित्व पणास लागलेल्या माजी विजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा आज सहयजमान श्रीलंकेशी सामना होत आहे. यातच खेळाडूंच्या दुखापतीचा फटका त्यांना बसत आहे, त्यामुळे अनुभवी स्टीव स्मिथचा समावेश उद्याच्या सामन्यात केला जाऊ शकतो. झिम्बाब्वेकडून ऑस्ट्रेलियाचा २३ धावांनी पराभव झाला. परिणामी, विश्वकरंडक स्पर्धेत ते गटातच बाहेर जाऊ शकतात..त्यांचे आता श्रीलंका आणि ओमानविरुद्धचे सामने शिल्लक आहेत; परंतु उद्याचा श्रीलंकेविरुद्धचा सामना जिंकणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. कर्णधार मिचेल मार्शलाच दुखापत झालेली आहे, त्यामुळे तो सलग दुसऱ्या सामन्यात खेळू शकला नव्हता. उद्याच्या सामन्यातही तो खेळण्याची शक्यता कमी आहे. मार्शसाठी कव्हर म्हणून स्मिथ संघात दाखल झालेला आहे; परंतु रविवारी दुपारपर्यंत त्याची संघात अधिकृतपणे निवड करण्यात आलेली नव्हती..स्मिथची निवड करायची तर मार्शला किंवा अन्य कोणत्या तरी खेळाडूला दुखापतीमुळे बाहेर जावे लागेल. पॅट कमिंस आणि जॉश हेझलवूड यांच्या अनुपस्थितीचा फटका अगोदरच ऑस्ट्रेलिया संघाला बसत आहे. स्टीव स्मिथचा मूळ ऑस्ट्रेलिया संघात समावेश नव्हता; परंतु आता मार्शला कव्हर म्हणून त्याला खास बोलविण्यात आले आहे. श्रीलंकेतील फिरकीस साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर स्मिथ उपयोगी ठरू शकेल..तसेच यंदाच्या बिगबॅश स्पर्धेत त्याने चमक दाखवलेली आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात मार्कस स्टॉयनिसच्या हाताला दुखापत झाली होती; परंतु आता तो तंदुरुस्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून नॅथन इलिसने प्रभाव पाडला होता; परंतु डावखुरा वेगवान गोलंदाज बेन द्वारशूईस आणि झेव्हियर ब्राटलेट महागडे ठरले होते. २०२३ मध्ये भारतात झालेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेतही ऑस्ट्रेलिया संघ अशाच प्रकारे संकटात सापडला होता..T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाने पहिल्याच सामन्यात अचानक कर्णधार बदलला; स्टीव्ह स्मिथलाही श्रीलंकेत बोलावलं; नेमकं काय घडलं?.स्पर्धेबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना त्यांनी अगोदर श्रीलंका आणि नंतर अफगाणिस्तानवर विजय मिळवत आव्हान कायम राखले आणि अंतिम सामन्यासह नऊ सामने जिंकत विश्वकरंडक जिंकला होता. २०२३च्या स्पर्धेत आम्ही असे पराभव स्वीकारले होते; परंतु त्यानंतर मोठी झेप घेतली होती, असे मार्शऐवजी नेतृत्व करत असलेल्या ट्रॅव्हिस हेडने सांगितले. दुसऱ्या बाजूला संयुक्त यजमान असलेल्या श्रीलंकेने ओमान आणि आयर्लंड यांच्याविरुद्ध विजय मिळविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.