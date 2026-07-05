Pakistan Test Captain: शान मसूदची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी; वेस्ट इंडिज-इंग्लंड दौऱ्यासाठी बाबर आझमकडे पुन्हा धुरा

Pakistan Announces Test Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी कसोटी संघाची घोषणा केली आहे. या संघात सर्वात मोठा बदल म्हणजे शान मसूदला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले असून, पुन्हा एकदा बाबर आझमकडे कसोटी संघाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.शान मसूदने पाकिस्तानचे १६ कसोटी सामन्यांत नेतृत्व केले. मात्र, त्यापैकी तब्बल १२ सामन्यांत पाकिस्तानला पराभवाचा सामना करावा लागला..कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्या १६ सामन्यांपैकी १२ सामने गमावणारा तो पहिलाच कर्णधार ठरला आहे. विशेष म्हणजे, मसूदच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने सलग सात कसोटी सामने गमावले, जो पाकिस्तानच्या कसोटी इतिहासातील सर्वात खराब विक्रम मानला जातो..India vs Sri Lanka Test Series: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेची तारीख जाहीर; WTC Final साठी दोन महत्त्वाचे सामने केव्हा व कुठे?.याउलट बाबर आझमने यापूर्वी २० कसोटी सामन्यांत पाकिस्तानचे नेतृत्व केले आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने १० सामने जिंकले, ६ गमावले, तर ४ सामने अनिर्णित राहिले. बाबरचा कसोटी विजयाचा टक्का ५० टक्के आहे. त्यामुळे पुन्हा त्याच्यावर विश्वास दाखवत पीसीबीने त्याला कर्णधारपदाची जबाबदारी दिली आहे..पाकिस्तानचा संघ २५ जुलै ते ६ ऑगस्टदरम्यान वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. त्यानंतर १९ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबरदरम्यान इंग्लंड दौऱ्यावर तीन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे..या दोन्ही मालिकांसाठी काही नव्या खेळाडूंनाही संधी देण्यात आली आहे. डावखुरा फिरकीपटू अली उस्मान, फलंदाज मोहम्मद अवैस जफर, वेगवान गोलंदाज उबैद शाह आणि यष्टीरक्षक मोहम्मद गाझी घोरी यांचा प्रथमच कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, साऊद शकील पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यास इंग्लंड दौऱ्यात तोही संघात दिसणार आहे. आता बाबर आझमच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानचा संघ वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड दौऱ्यात कशी कामगिरी करतो, याकडे क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागले आहे..BAN vs PAK : बांगालदेशने घरी बोलवून पाकिस्तानची जिरवली! कर्णधार नजमूल होसैनने शतकासह रचला इतिहास, मोमिनूलच्या ९१ धावा.वेस्ट इंडीज मालिकेसाठी १६ सदस्यीय संघबाबर आझम (कर्णधार), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अझान अवेस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिझवान (यष्टीरक्षक), मोहम्मद अवैस जफर, मोहम्मद गाझी घोरी (यष्टीरक्षक), साजिद खान, सलमान अली आगा, मसूद शाह आणि शान अब्बासइंग्लंड मालिकेसाठी १७ सदस्यीय संघबाबर आझम (कर्णधार), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अझान अवेस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिझवान (यष्टीरक्षक), मुहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाझी घोरी (यष्टीरक्षक), साजिद खान, सलमान अली मसुद आगा, शानफित, सलमान खान, साउद साऊद (विकेटकीपर). उबेद शहा.वेस्ट इंडिज मालिकेचे वेळापत्रक२५-२९ जुलै – पहिली कसोटी, ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, तारौबा२-६ ऑगस्ट – दुसरी कसोटी, क्वीन्स पार्क ओव्हल, पोर्ट ऑफ स्पेनइंग्लंड मालिकेचे वेळापत्रक१९-२३ ऑगस्ट – पहिली कसोटी, लीड्स२७-३१ ऑगस्ट – दुसरी कसोटी, लॉर्ड्स९-१३ सप्टेंबर – तिसरी कसोटी, बर्मिंगहॅम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.