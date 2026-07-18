Rohit Sharma Retirement: रोहितच्या निवृत्ती प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! अगरकर-गंभीरवर BCCI नाराज? इनसाइड स्टोरी आली समोर,नेमक काय घडल ?

Rohit Sharma Retirement Latest News: भारत आणि इंग्लंड(INDvsENG) यांच्यातील निर्णायक वनडे सामन्यापूर्वी भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठ्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. एका बाजूला रोहित शर्मा वनडेतून निवृत्ती घेणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला होता. तर दुसऱ्या बाजूला पीटीआयच्या वृत्तानुसार मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर(Rohit Sharma) आणि मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या कामकाजावर बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व चर्चांदरम्यान बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत अफवांना पूर्णविराम दिला आहे..रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबत एकामागून एक खुलासे होत आहेत. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात १९ जुलै रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर तिसरा आणि निर्णायक सामना खेळला जाणार आहे. मालिका १-१ अशी बरोबरीत असल्यामुळे हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे..भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार असल्याच्या अफवा क्रिकेट वर्तुळात रंगत होत्या. मात्र, या चर्चांना पूर्णविराम देताना बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी स्पष्ट केले की, रोहित शर्मा लॉर्ड्सवर आपला शेवटचा सामना खेळणार नाही. हा त्याच्या कारकिर्दीतील शेवटचा वनडे सामना नसून तो भारतीय वनडे संघाचा नियमित सदस्य आहे..BREAKING: रोहित शर्मा Lords वर निवृत्ती जाहीर करणार? IND vs ENG तिसरा वन डे सामना शेवटचा, धक्का देणारी Inside Story.गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांच्यावर नाराज होते बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारीपीटीआयच्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर नाराज होते. हे दोघे ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळत होते, त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी समाधानी नव्हते. दिवसभर चर्चा झाल्यानंतर बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी अधिकृत निवेदन जारी केले. या संपूर्ण घडामोडीत बीसीसीआयच्या एका प्रभावशाली माजी अधिकाऱ्याचीही महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांनी हे प्रकरण निर्णायक टप्प्यापर्यंत पोहोचवण्यात मदत केल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे..एका महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी हा निर्णय कळवण्यात आल्याने रोहित शर्मा नाराज असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. एका वरिष्ठ क्रिकेटपटूला ज्या पद्धतीने वागणूक दिली जात होती, त्याबद्दल त्याने आपली नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे..Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर BCCIचा मोठा खुलासा! सचिवांनी सगळं स्पष्ट केलं, वाचा रोहित खेळणार की नाही .मात्र, या सर्व चर्चांदरम्यान बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "जोपर्यंत रोहित शर्मा भारतीय संघाच्या योजनांचा भाग आहे, तोपर्यंत तो भारतासाठी खेळत राहील. लॉर्ड्सवरील वनडे सामना हा त्याच्या कारकिर्दीतील शेवटचा सामना असणार नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.