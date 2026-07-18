Cricket

Rohit Sharma Retirement: रोहितच्या निवृत्ती प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! अगरकर-गंभीरवर BCCI नाराज? इनसाइड स्टोरी आली समोर,नेमक काय घडल ?

Rohit Sharma retirement latest news: रोहित शर्मा निवृत्तीच्या चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली असून, अजित आगरकर आणि गौतम गंभीर यांच्या भूमिकेबाबतही नवे वृत्त समोर आले आहे.
Rohit Sharma Retirement

Rohit Sharma Retirement

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Rohit Sharma Retirement Latest News: भारत आणि इंग्लंड(INDvsENG) यांच्यातील निर्णायक वनडे सामन्यापूर्वी भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठ्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. एका बाजूला रोहित शर्मा वनडेतून निवृत्ती घेणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला होता.

तर दुसऱ्या बाजूला पीटीआयच्या वृत्तानुसार मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर(Rohit Sharma) आणि मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या कामकाजावर बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व चर्चांदरम्यान बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत अफवांना पूर्णविराम दिला आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
BCCI
Gautam Gambhir
Ajit Agarkar