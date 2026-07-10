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IND vs ENG: टीम इंडियाच्या खराब कामगिरीची BCCI ने घेतली गंभीर दखल; वनडे मालिकेनंतर होणार मोठी बैठक, देवजित सैकिया यांची माहिती

BCCI to review Team India after England tour: इंग्लंड दौऱ्यातील खराब कामगिरीनंतर बीसीसीआय वनडे मालिका संपल्यानंतर टीम इंडियाच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेणार आहे, अशी माहिती सचिव देवजित सैकिया यांनी दिली.
BCCI to review Team India after England tour

BCCI to review Team India after England tour

esakal

Varsha Balhe
Updated on

BCCI to review Team India after England tour: भारतीय क्रिकेट संघासाठी इंग्लंड दौरा विसरण्यासारखा ठरत आहे. ब्रिस्टलमध्ये झालेल्या चौथ्या टी-२० सामन्यात इंग्लंडने भारताचा ९ विकेट्सने धुव्वा उडवत पाच सामन्यांची मालिका ३-० अशी आपल्या नावावर केली.

याआधी आयर्लंड विरुद्धही श्रेयस अय्यरच्या(Shreyas Iyer) नेतृत्वाखाली भारताला मालिका गमवावी लागली होती. त्यामुळे आता मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि टीम मॅनेजमेंटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.

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