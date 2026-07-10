IND vs ENG: टीम इंडियाच्या खराब कामगिरीची BCCI ने घेतली गंभीर दखल; वनडे मालिकेनंतर होणार मोठी बैठक, देवजित सैकिया यांची माहिती

BCCI to review Team India after England tour: भारतीय क्रिकेट संघासाठी इंग्लंड दौरा विसरण्यासारखा ठरत आहे. ब्रिस्टलमध्ये झालेल्या चौथ्या टी-२० सामन्यात इंग्लंडने भारताचा ९ विकेट्सने धुव्वा उडवत पाच सामन्यांची मालिका ३-० अशी आपल्या नावावर केली. याआधी आयर्लंड विरुद्धही श्रेयस अय्यरच्या(Shreyas Iyer) नेतृत्वाखाली भारताला मालिका गमवावी लागली होती. त्यामुळे आता मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि टीम मॅनेजमेंटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत..इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय टी-२० संघाची निराशाजनक कामगिरी सुरू असतानाच आता बीसीसीआयनेही याची गंभीर दखल घेतली आहे. सलग अपयशामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजी वाढत असताना, वनडे मालिका संपल्यानंतर टीम इंडियाच्या कामगिरीचा सखोल आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी दिली आहे..एडिनबर्ग येथे सुरू असलेल्या आयसीसीच्या वार्षिक परिषदेदरम्यान PTI शी बोलताना सैकिया म्हणाले, "इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत भारतीय संघाची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. पण क्रिकेटमध्ये अशा कठीण फेऱ्या येत असतात. आम्ही याकडे एका खराब टप्प्याच्या रूपात पाहत आहोत. संघ पुन्हा उभारी घेईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.".सैकिया यांनी सांगितले की, १९ जुलैला वनडे मालिका संपल्यानंतर संघ भारतात परतल्यानंतर मुख्य सदस्यांसोबत विशेष बैठक होणार आहे. या बैठकीत इंग्लंड दौऱ्यात नेमकं काय चुकलं, कोणत्या बाबतीत संघ मागे पडला आणि पुढील मालिकांमध्ये त्या चुका टाळण्यासाठी काय बदल करावे लागतील, यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल..त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, या बैठकीत कोणत्याही व्यक्तीवर दोषारोप करण्याचा हेतू नाही. "ही बैठक फक्त संघाच्या कामगिरीसाठी असेल. उणिवा कुठे राहिल्या आणि त्यावर उपाय काय असू शकतो, यावरच चर्चा होईल. इतर कोणताही विषय बैठकीत असणार नाही," असे सैकिया यांनी स्पष्ट केले..VIRAT KOHLI: इंग्लंडमध्ये यशासाठी विराट कोहलीची खास तयारी! संजय बांगरांनी उघड केला सरावामागचा मोठा 'सीक्रेट'.टी-२० मालिकेत भारतीय संघ अपेक्षेप्रमाणे खेळू शकला नसला, तरी बीसीसीआयला अजूनही वनडे मालिकेत पुनरागमनाची आशा आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष उर्वरित सामन्यांवर आहे. कारण या मालिकेतील कामगिरीवरच पुढील रणनीती आणि संघाच्या भविष्यातील योजनांची दिशा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.