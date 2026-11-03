R. Ashwin: भुवनेश्वर कुमारचं टीम इंडियातील करिअर संपलं? अश्विनने सांगितलं मोठं कारण; मोहम्मद शमीच्या कमबॅकचे संकेत!

Bhuvneshwar Kumar Career Ashwin Statement: भारतीय संघाचा माजी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनने वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारबद्दल मोठं वक्तव्य केलं आहे. भुवनेश्वर कुमारचं आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन होणं शक्य वाटत नसल्याचं अश्विनने म्हटलं आहे. त्याचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील करिअर संपल्यासारखं वाटत असल्याचंही त्याने सांगितलं..अश्विनने भुवनेश्वरच्या गोलंदाजीतील वेग, त्याच्या कामगिरीबद्दल आणि मोहम्मद शमीच्या पुनरागमनाबद्दलही चर्चा केली आहे. भुवनेश्वरच्या कामगिरीबद्दल बोलताना अश्विन म्हणाला की, त्याच्या गोलंदाजीचा वेग आणि गोलंदाजीतील बारकावे पाहता त्याच्या जागी मोहम्मद शमीला संधी दिली जाऊ शकते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ, ODI: रोहित शर्मा न्यूझीलंडमध्ये घडवणार इतिहास? विश्वविक्रमांसह ७ मोठे पराक्रम करण्याची संधी.रविचंद्रन अश्विनने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर पत्रकार विमल कुमार यांच्यासोबत क्रिकेटवर चर्चा केली. यावेळी विमल कुमार यांनी त्याला विचारलं की, एका मालिकेनंतरच भुवनेश्वरला संघाबाहेर ठेवणं घाईचं ठरणार नाही का? त्याला श्रीलंका मालिकेत आणि भारतीय खेळपट्ट्यांवर आणखी संधी द्यायला नको का?.यावर अश्विन म्हणाला, “एखादा नवीन खेळाडू असता, तर त्याला १० किंवा त्यापेक्षा जास्त संधी देता आल्या असत्या. पण तुम्ही अनुभवी खेळाडू आहात. चार वर्षांनंतर संघात पुनरागमन करत आहात, त्यामुळे तुमची कामगिरी चांगली असायला हवी. .अश्विन पुढे म्हणाला, भुवनेश्वर कुमारने पूर्णपणे निराश केलं आहे. त्याच्या कामगिरीबद्दल बोलायचं झालं, तर त्याने धावा दिल्या आणि विकेट घेतल्या नाहीत, हे सगळं बाजूला ठेवा. आयपीएलमध्ये ज्या जोशात त्याने विकेट घेतल्या होत्या, तसं काही न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत पाहायला मिळालं नाही.” न्यूझीलंड मालिकेत भुवनेश्वरच्या गोलंदाजीच्या वेगावरही अश्विनने प्रश्न उपस्थित केला. तो म्हणाला, “या मालिकेत भुवनेश्वरच्या रनअपचा वेगही कमी होता आणि गोलंदाजीचा वेगही कमी होता..यावेळी अश्विनने मोहम्मद शमीच्या गोलंदाजीचाही उल्लेख केला. तो म्हणाला, “रणजी ट्रॉफीमध्ये शमी ज्या पद्धतीने धावत येऊन गोलंदाजी करत आहे, ते पाहता तो भुवनेश्वरपेक्षा चांगल्या लयीत दिसत आहे.” यावरून असं वाटतं की, तो या मालिकेसाठी पूर्ण तयारीनिशी आला नव्हता. अशी परिस्थिती असेल, तर निवडकर्त्यांनाही दुसरा पर्याय आहे का, याचा विचार करावा लागेल.”.T20I मध्ये सर्वात जास्त सिक्स मारणारे टॉप-५ भारतीय, रोहित शर्मा अव्वल .भुवनेश्वरप्रमाणेच मोहम्मद शमीलाही भारतीय संघात पुन्हा संधी द्यायला हवी का, असा प्रश्न अश्विनला विचारण्यात आला. त्यावर त्याने “हो, कदाचित” असं उत्तर दिलं. मात्र, याबाबत अधिक बोलणं त्याने टाळलं. संघ व्यवस्थापन, निवडकर्ते आणि शमी यांच्यात काय चर्चा झाली आहे, याची आपल्याला माहिती नसल्याचंही अश्विनने सांगितल आहे, त्यामुळे यावर नंतर बोलणं योग्य ठरेल, असं तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.