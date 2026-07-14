IND vs ENG : इंग्लंडने अचानक संघ बदलला; भारतीय गोलंदाजांची कामगिरी पाहून यजमानांना 'तो' आठवला

Brydon Carse returns to England ODI squad vs India: भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG)यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला आज बर्मिंगहॅमच्या एजबॅस्टन मैदानावर सुरुवात झाली. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच इंग्लंडच्या फलंदाजांवर दबाव टाकत सामन्यावर पकड मिळवली..जसप्रीत बुमराहच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या वेगवान गोलंदाजीने सुरुवातीलाच इंग्लंडला हादरे दिले. बुमराह, गुरनूर ब्रार आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी अचूक मारा करत इंग्लंडच्या फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्याची संधीच दिली नाही. नियमित अंतराने विकेट्स घेत भारताने सामन्यावर वर्चस्व मिळवले..IND vs ENG: ९६८ दिवसांचा दुष्काळ संपला! रोहित, विराट आणि बुमराह विश्वचषक फायनलनंतर पहिल्यांदाच एकत्र वनडे खेळणार; कोहलीचा ३०० वा डाव!.दरम्यान, जसप्रीत बुमराहने या सामन्यात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला. एक विकेट घेताच त्याने आपल्या वनडे कारकिर्दीतील १५० विकेट्स पूर्ण केल्या. हा टप्पा गाठणाऱ्या भारताच्या प्रमुख वेगवान गोलंदाजांमध्ये त्याची नोंद झाली असून, आणखी एक महत्त्वाचा विक्रम त्याच्या नावावर जमा झाला आहे..दुसरीकडे, इंग्लंडच्या संघासाठीही एक सकारात्मक बातमी आहे. दुखापतीमुळे अनेक महिन्यांपासून संघाबाहेर असलेला वेगवान गोलंदाज ब्रायडन कार्स याने या मालिकेतून पुनरागमन केले आहे. मनगट आणि कोपराच्या दुखापतीतून पूर्णपणे सावरल्यानंतर त्याला पुन्हा इंग्लंडच्या वनडे संघात स्थान मिळाले आहे. कार्सने शेवटचा वनडे सामना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता..IND vs ENG: ९६८ दिवसांचा दुष्काळ संपला! रोहित, विराट आणि बुमराह विश्वचषक फायनलनंतर पहिल्यांदाच एकत्र वनडे खेळणार; कोहलीचा ३०० वा डाव!.टी-२० मालिकेत मोठा पराभव स्वीकारल्यानंतर भारतीय संघासाठी ही वनडे मालिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया नव्या सुरुवातीच्या इराद्याने मैदानात उतरली असून, पहिल्याच सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी दमदार सुरुवात करत त्याची झलक दाखवून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.