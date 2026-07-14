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IND vs ENG : इंग्लंडने अचानक संघ बदलला; भारतीय गोलंदाजांची कामगिरी पाहून यजमानांना 'तो' आठवला

Brydon Carse returns to England ODI squad vs India: दुखापतीतून पूर्णपणे सावरल्यानंतर ब्रायडन कार्सचे इंग्लंडच्या वनडे संघात पुनरागमन झाले आहे. भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी हॅरी ब्रूकच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने संघ जाहीर केला आहे.
Brydon Carse returns to England ODI squad vs India

Brydon Carse returns to England ODI squad vs India

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Brydon Carse returns to England ODI squad vs India: भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG)यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला आज बर्मिंगहॅमच्या एजबॅस्टन मैदानावर सुरुवात झाली.

इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच इंग्लंडच्या फलंदाजांवर दबाव टाकत सामन्यावर पकड मिळवली.

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