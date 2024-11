Champions Trophy 2025: भारताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तान स्पर्धेचे यजमानपद गमावणार? या देशात स्पर्धा होणार

Pakistan May Pull Out of Champions Trophy: भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ साठी पाकिस्तानात जाण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्तान सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार पाकिस्तान सरकारने क्रिकेट बोर्डाला स्पर्धेतून माघार घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजन आयसीसीसी (ICC) दुसऱ्या देशात करण्याची शक्यता आहे.