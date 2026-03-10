CM Devendra Fadnavis: टी-20 विश्वविजेते टीम इंडियाचे विधानसभेत कौतुक! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष दाद

मुंबई : आयसीसी मेन्स टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघात संघभावना, शिस्त आणि आत्मविश्वास यांचा उत्कृष्ट मिलाफ पाहायला मिळाला, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत भारतीय संघाच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडत कौतुक केले. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व खेळाडूंच्या नावाचा उल्लेख करत प्रत्येकाच्या कामगिरीचे वर्णन केले..विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तर विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय क्रिकेट संघाच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी, तर विधान परिषदेत राम शिंदे यांनी संमत केल्याचे घोषित केले..विशेष अभिनंदन प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब म्हणजे कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे हे मुंबईचे आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्राने भारतीय क्रिकेटला अनेक महान खेळाडू दिले असून, ग्रामीण आणि सामान्य कुटुंबातील खेळाडू आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकत आहेत, ही आनंदाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आणि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ (बीसीसीआय) यांच्या कार्याचाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गौरव केला..Gautam Gambhir: फायनलचा बादशाह गंभीर! टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ‘७-०’ चा चमत्कार; गंभीरची क्रिकेट इतिहासात अतुलनीय कामगिरी.मुख्यमंत्री म्हणाले की, कालच्या अंतिम सामन्यातील या विजयासह भारताने तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकत नवा इतिहास रचला असून, तीन वेळा ही स्पर्धा जिंकणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला, तसेच सलग दुसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकण्याची कामगिरीही भारताने प्रथमच केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.