Duleep Trophy 2025 : दुलीप करंडक आपल्या मूळ पदावर; नवोदित क्रिकेटपटूंना क्षमता व कौशल्य दाखविण्याची उत्तम संधी

बंगळूर : भारतातील देशांतर्गत क्रिकेट मोसमाची सुरुवात दुलीप करंडक स्पर्धेने होत असून, उद्या गुरुवारपासून ही स्पर्धा सुरू होत आहे. लाल चेंडूने खेळल्या जाणारी ही स्पर्धा आपल्या पारंपरिक विभागीय पद्धतीने खेळली जाणार आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने अनेक नवोदित व होतकरू क्रिकेटपटूंना आपली क्षमता व कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळणार आहे..१९६० ला सुरुवात झालेल्या या स्पर्धेत यंदा सहा विभागीय संघ सहभागी होत आहे. विभागीय पद्धत सोडून इंडिया अ, ब, क व ड संघ तयार करून ही स्पर्धा खेळविण्यात आली. त्यावेळी अनेक जणांनी नाराजी व्यक्त केली होती. स्पर्धेचे आकर्षण कमी झाले होते. त्यामुळे पुन्हा ही स्पर्धा विभागीय पद्धतीने खेळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .तसेच राष्ट्रीय संघाकडून खेळत नसाल किंवा जायबंदी नसाल तर प्रमुख खेळाडूंनी देशांतर्गत स्पर्धेत खेळलेच पाहिजे असा आदेशच बीसीसीआयने काढला आहे. त्यामुळेच भारतीय संघातून खेळणारे अनेक खेळाडू यंदाच्या दुलीप करंडक स्पर्धेत खेळताना दिसत आहे. त्यात आशिया करंडकासाठी निवड झालेल्या शुभमन गिल, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणाचाही समावेश आहे. या स्पर्धेचा अंतिम सामना ११ सप्टेंबरपासून होत असून दक्षिण आणि पश्चिम विभागाला थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश देण्यात आला आहे. उपांत्य लढती चार सप्टेंबरपासून होतील..शार्दूलकडे पश्चिमेचे नेतृत्वपश्चिम विभागीय संघात दिग्गज खेळाडूंचा समावेश असून इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघात असलेल्या शार्दूल ठाकूरकडे नेतृत्व सोपविण्यात आले आहे. या संघात श्रेयस अय्यर, सर्फराज खान, यशस्वी जयस्वाल हे प्रमुख खेळाडू आहेत. कसोटी संघात स्थान न मिळवू शकलेला श्रेयस अय्यर खोऱ्याने धावा करण्यासाठी उत्सुक असून तीच स्थिती सर्फराज खानचीही आहे. त्यालाही इंग्लंड दौऱ्यासाठी संधी देण्यात आली नव्हती..अय्यरला केवळ इंग्लंडच दौरा नव्हे तर नऊ सप्टेंबरपासून सुरू होत असलेल्या आशिया करंडकासाठीही वगळण्यात आले. त्याचप्रमाणे जयस्वालच्या नावाचाही आशिया करंडकासाठी विचार करण्यात आला नाही. दक्षिण विभागाचे नेतृत्व तिलक वर्माकडे असून दुखापतीमुळे बूची बाबू करंडकामध्ये खेळू न शकलेला आर. साई किशोरच्या कामगिरीवर सर्वांच्या नजरा असतील. के. एल. राहुल व साई सुदर्शन हे दक्षिणेतील दोन दिग्गज मात्र खेळताना दिसणार नाहीत. देवदत्त पडीक्कलही दुखापतीनंतर पुनरागमन करीत आहे..इंग्लंड दौऱ्यावर पूर्णवेळ बाहेर बसणाऱ्या अभिमन्यू ईश्वरनकडे जायबंदी ईशान किशनच्या अनुपस्थितीत पूर्व विभागाचे नेतृत्व असून या स्पर्धेच्या माध्यमातून महम्मद शमीची तंदुरुस्ती तपासून पाहण्यात येईल. दुखापतीमुळेच ३४ वर्षीय ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड संघात स्थान मिळू शकले नव्हते. तो शेवटचा कसोटी सामना २०२३ मध्ये खेळला होता. दरम्यान, शुभमन गिलकडे उत्तर विभागाचे नेतृत्व असले तरी दुखापतीमुळे तो सलामी सामन्यात खेळणार नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत उपकर्णधार अंकित कुमार नेतृत्व करेल..Athletics Doping: उत्तेजक चाचणीत गतवर्षी २६० भारतीय खेळाडू दोषी.विदर्भाच्या मालेवार, दुबेकडून अपेक्षाइंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी दौऱ्यापूर्वी विदर्भाच्या हर्ष दुबेचा भारतीय अ संघात समावेश होता. त्यामुळे त्याला येथे खेळण्याची संधी मिळाल्यास त्याच्याकडून अष्टपैलू कामगिरीची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे दानिश मालेवारकडूनही धावांची अपेक्षा आहे. रणजी करंडक स्पर्धेत आपल्या शैलीदार फलंदाजीने त्याने अनेकांना प्रभावित केले होते. वेगवान गोलंदाज आदित्य ठाकरे व मधल्या फळीतील यश राठोर या अन्य दोन विदर्भाच्या खेळाडूंचा मध्य विभाग संघात समावेश आहे. ध्रुव जुरेलकडे मध्य विभागाचे नेतृत्व आहे..