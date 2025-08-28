Cricket

Duleep Trophy 2025 : दुलीप करंडक आपल्या मूळ पदावर; नवोदित क्रिकेटपटूंना क्षमता व कौशल्य दाखविण्याची उत्तम संधी

Indian Domestic Cricket : भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेट मोसमाची सुरुवात दुलीप करंडक स्पर्धेने होत असून, यंदा पुन्हा विभागीय पद्धतीने सामने खेळले जाणार आहेत. नवोदित क्रिकेटपटूंना आपली क्षमता व कौशल्य दाखविण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
बंगळूर : भारतातील देशांतर्गत क्रिकेट मोसमाची सुरुवात दुलीप करंडक स्पर्धेने होत असून, उद्या गुरुवारपासून ही स्पर्धा सुरू होत आहे. लाल चेंडूने खेळल्या जाणारी ही स्पर्धा आपल्या पारंपरिक विभागीय पद्धतीने खेळली जाणार आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने अनेक नवोदित व होतकरू क्रिकेटपटूंना आपली क्षमता व कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळणार आहे.

