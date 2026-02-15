Cricket

England vs Scotland: इंग्लंडचा स्कॉटलंडवर विजय, सुपर-८ फेरीसाठी अखेरच्या सामन्याची प्रतीक्षा

T20 World Cup match results: कोलकाता, ता. १४: इंग्लंडने स्कॉटलंडला ५ विकेटने पराभूत करत टी-२० विश्वचषकात क गटात दुसरे स्थान मिळवले. टॉम बॅन्टनच्या नाबाद ६३ धावांमुळे इंग्लंडला अंतिम टप्प्यात विजय मिळाला; सुपर-८ फेरीसाठी अंतिम सामना महत्त्वाचा.
सकाळ वृत्तसेवा
कोलकाता : माजी विजेत्या इंग्लंडने स्कॉटलंडचा पाच विकेट आणि १० चेंडू राखून पराभव केला आणि टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत क गटात दुसरे स्थान मिळवले; पण सुपर-८ फेरीतील स्थान निश्चित होण्यासाठी त्यांना अखेरच्या साखळी सामन्यापर्यंत वाट पाहावी लागेल.

