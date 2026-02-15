England vs Scotland: इंग्लंडचा स्कॉटलंडवर विजय, सुपर-८ फेरीसाठी अखेरच्या सामन्याची प्रतीक्षा

कोलकाता : माजी विजेत्या इंग्लंडने स्कॉटलंडचा पाच विकेट आणि १० चेंडू राखून पराभव केला आणि टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत क गटात दुसरे स्थान मिळवले; पण सुपर-८ फेरीतील स्थान निश्चित होण्यासाठी त्यांना अखेरच्या साखळी सामन्यापर्यंत वाट पाहावी लागेल..इंग्लिश गोलंदाजांनी स्कॉटलंडला १५२ धावांत गुंडाळले; मात्र या आव्हानासाठी त्यांना अपेक्षेपेक्षा अधिक श्रम करावे लागले. दोन बाद १८ नंतर वाटचाल करताना हा विजय अखेर १० चेंडू शिल्लक असताना हाती लागला. या सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला असता तर इंग्लंडचे आव्हान संपुष्टात येऊ शकले असते..टी-२० विश्वकरंडक दोनदा जिंकणाऱ्या आणि संघात चांगले आक्रमक फलंदाज असताना इंग्लंडसाठी १५३ धावांचे आव्हान कठीण नव्हते; परंतु फिल साल्ट आणि जॉश बटलर पहिल्या दोन षटकांत बाद झाल्यावर इंग्लंड संघासमोर काजवे चमकले होते. त्यानंतर १० षटकांचा खेळ होत असताना कर्णधार हॅरीब्रुकसह चार फलंदाज ८६ धावांत गमावले होते..टॉम बॅन्टनने एका बाजूने अखेरपर्यंत किल्ला लढवत नाबाद ६३ धावांची खेळी केली.तत्पूर्वी इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी स्कॉटलंडची तीन बाद ४२ अशी अवस्था केली होती; मात्र रिची बॅरिंग्टन (४९) आणि टॉम ब्रुस (२४) यांच्या योगदानामिळे त्यांनी १३व्या षटकापर्यंत तीन बाद ११३ धावांपर्यंत मजल मारली होती. हे दोघे फलंदाज बाद झाल्यावर स्कॉटलंडचा डाव घसरला आणि त्यांची धावसंख्या १५२ पर्यंत मर्यादित राहिली..T20 World Cup 2026: वेस्ट इंडीजचा स्कॉटलंडवर दणदणीत विजय, रोमारियो शेफर्डची हॅट्ट्रिक ठरली निर्णायक.संक्षिप्त धावफलक स्कॉटलंड १५२ (मिचेल जोन्स ३३ - २० चेंडू, ५ चौकार, १ षटकार, रिची बँरिंग्टन ४९ - ३२ चेंडू, ५ चौकार, २ षटकार, टॉम ब्रुस २४, जोफ्रा आर्चर ४-०-२४-२, सॅम करन ३.४-०-३३-१, आदिल रशीद ४-०-३६-३, लिएम डॉसन ४-०-३४-२) पराभूत वि. इंग्लंड ः ५ बाद १५५ (जेकब बेथेल ३२- २८ चेंडू, टॉम बॅन्टन नाबाद ६३ - ४१ चेंडू, सॅम करन २८ - २० चेंडू, १ चौकार, २ षटकार, विल जॅकस नाबाद १६, ब्रँडन मॅकमलन ३-०-३३-१, ब्रॅड करी ३-०-२१-१, मिचेल लीस्क ४-०-३३-१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.