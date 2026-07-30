India Test Cricket: भारतीय कसोटी क्रिकेटचे पाच मजबूत आधारस्तंभ निवृत्त; आता फक्त रवींद्र जाडेजा मैदानात

End of an Era in Indian Test Cricket: भारतीय कसोटी क्रिकेटमध्ये गेल्या दशकभरात भारताला घरच्या मैदानावर अपराजित ठेवण्यात आणि अनेक ऐतिहासिक विजय मिळवून देण्यात मोठी भूमिका बजावणारे पाच दिग्गज खेळाडू आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाले आहेत. विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे आणि रविचंद्रन अश्विन या पाचही खेळाडूंनी एकामागून एक क्रिकेटला अलविदा म्हटल्यामुळे भारतीय कसोटी क्रिकेटमधील एका सुवर्णयुगाचा शेवट झाला अस म्हणू शकतो..गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय कसोटी संघाची ओळख या खेळाडूंमुळे होती. घरच्या मैदानावर भारताने सलग मालिका जिंकल्या, जगातील बलाढ्य संघांना पराभूत केले आणि कसोटी क्रमवारीत अव्वल स्थानही मिळवलं. या यशामागे या पाचही खेळाडूंचं मोठं योगदान होतं..विराट कोहलीने आक्रमक नेतृत्व आणि सातत्यपूर्ण फलंदाजीच्या जोरावर भारतीय कसोटी क्रिकेटला वेगळी उंची मिळवून दिली. रोहित शर्माने सलामीवीर म्हणून अनेक महत्त्वाच्या खेळी करत संघाला भक्कम सुरुवात करून दिली. चेतेश्वर पुजारा संकटाच्या वेळी खंबीरपणे उभा राहत गोलंदाजांचा संयमाने सामना करत असे..अजिंक्य रहाणेने परदेशात अनेक संस्मरणीय खेळी केल्या आणि ऑस्ट्रेलियात भारताला ऐतिहासिक कसोटी मालिका जिंकून देत कर्णधार म्हणून वेगळी छाप सोडली. तर रविचंद्रन अश्विनने आपल्या फिरकीच्या जादूने घरच्या मैदानावर अनेक विक्रम करत भारताच्या विजयात मोठी भूमिका बजावली..या पाचही खेळाडूंनी मिळून भारतीय कसोटी क्रिकेटला अनेक अविस्मरणीय क्षण दिले. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या बलाढ्य संघांविरुद्ध त्यांनी भारताला अनेक मोठे विजय मिळवून दिले. विशेष म्हणजे घरच्या मैदानावर भारताचं वर्चस्व कायम ठेवण्यात या खेळाडूंचा सिंहाचा वाटा होता..Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय क्रिकेटला मोठा धक्का; माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती.आता या पाचपैकी फक्त रवींद्र जाडेजा भारतीय कसोटी संघात सक्रिय आहे. त्यामुळे भारतीय संघासाठी नव्या पिढीचे खेळाडू तयार करण्याचं मोठं आव्हान संघ व्यवस्थापनासमोर असणार आहे. शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत, वैभव सूर्यवंशीसारख्या युवा खेळाडूंवर आता मोठी जबाबदारी असणार आहे.कोणी कधी निवृत्ती घेतलीभारतीय संघाचे पाच पिलर मानले जाणारे कोहली, रोहित, पुजारा, रहाणे, अश्विन... एकामागून एक सगळे निवृत्त झाले आणि भारतीय टेस्ट क्रिकेटच्या एका युगाचा अंत झाला.रोहित शर्मा याने ७ मे २०२५ रोजी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यापूर्वी २०२४ मध्ये त्याने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटलाही अलविदा म्हटले होते.त्याचबरोबर भारतीय संघाचा किंग मानला जाणारा विराट कोहली, रोहितच्या निवृत्तीनंतर अवघ्या ४ दिवसांनी, म्हणजे ११ मे २०२५ रोजी कसोटी क्रिकेटला गुडबाय म्हणाला.भारतीय क्रिकेटचा मिस्टर टेस्ट म्हणून ओळखला जाणारा चेतेश्वर पुजारा याने, भारताची 'दुसरी भिंत' म्हणून ओळख निर्माण करत, २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून आपली निवृत्ती जाहीर केली.त्याचबरोबर आपल्या फिरकीच्या जादूने मोठमोठ्या फलंदाजांना आपल्या जाळ्यात ओढणारा खेळाडू रविचंद्रन अश्विन याने १८ डिसेंबर २०२४ रोजी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील तिसऱ्या कसोटी सामन्यानंतर अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. (त्यानंतर ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्याने आयपीएलमधूनही निवृत्ती घेतली.)अजिंक्य रहाणे याने आजच (३० जुलै २०२६) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांतून निवृत्ती जाहीर केली आहे..Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मासह 'लॉर्ड्स'वर विराट कोहलीने निवृत्ती जाहीर केल्यास आश्चर्य वाटायला नको! गौतम गंभीरच्या सर्वच इच्छा होतील पूर्ण... .भारतीय कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात या पाचही खेळाडूंचं नाव कायम लक्षात राहील. त्यांच्या निवृत्तीनंतर भारतीय कसोटी क्रिकेट एका नव्या पर्वात प्रवेश करत असलं, तरी या पाच दिग्गजांनी घालून दिलेला वारसा कायम प्रेरणा देणारा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.