Women T20 World Cup: T20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये टीम INDIA ची एन्ट्री पक्की? फक्त 'या' ३ गोष्टी आणि इतिहास घडणार!

India Women Off To A Flying Start In T20 World Cup: आयसीसी महिला टी-२० वर्ल्डकपचीWomen T20 World Cup)( स्पर्धा सध्या सुरू आहे. ही स्पर्धा इंग्लंडमध्ये खेळवली जात असून १२ जूनपासून तिची सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेत एकूण १२ संघ सहभागी झाले असून २४ दिवसांत ३३ सामने खेळवले जाणार आहेत. सर्व संघांना दोन गटात विभागण्यात आले आहे. स्पर्धेचा अंतिम सामना हा लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाणार आहे. परंतु भारतीय संघ हा ३ गोष्टी करून थेट महिला विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचू शकतो..आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारतीय महिला संघाने वादळी सुरुवात केली आहे. पाकिस्ताननंतर नेदरलँड्सचा ९५ धावांनी धुव्वा उडवत भारताने थेट गुणतालिकेत अव्वल स्थान गाठले आहे. या सामन्यात उपकर्णधार स्मृती मंधानाने ७४ धावांची तुफानी खेळी करत टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६०० चौकार मारण्याचा ऐतिहासिक विक्रमही आपल्या नावावर केला आहे. मात्र, खरी लढाई आता सुरू होणार असून भारताला फायनल गाठण्यासाठी 'या' ३ मोठ्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..आजपासून 'टी-२० विश्वकरंडकाचा' थरार! भारतात टीव्ही आणि मोबाईलवर 'फ्री' मॅच कशी पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण शेड्युल आणि टाईम टेबल.सध्या गुणतालिकेत भारत सर्वात पुढे!सलग दोन मोठ्या विजयांमुळे भारतीय संघ सध्या ग्रुप 'A' मध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. भारताचे सध्या ४ गुण असून त्यांचा नेट रन रेट +३.९७५ इतका जबरदस्त आहे, जो बलाढ्य ऑस्ट्रेलियापेक्षाही चांगला आहे. 'या' ३ गोष्टी ठरवणार भारताचा फायनलचा रस्ता.पुढील ३ पैकी किमान २ सामने जिंकणे गरजेचेभारताची सुरुवात चांगली झाली असली तरी पुढचा प्रवास सोपा नाही. भारताचे पुढील सामने दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याविरुद्ध आहेत. उपांत्य फेरी आणि त्यानंतर फायनलचे तिकीट मिळवण्यासाठी भारताला या उर्वरित तीन सामन्यांपैकी किमान दोन सामने मोठ्या फरकाने जिंकावे लागतील..नेट रन रेट कायम ठेवणेटी-२० विश्वचषकात गट फेरीच्या शेवटी नेट रन रेट खूप महत्त्वाचा ठरतो. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसारखे संघ रन रेटच्या बाबतीत नेहमीच मजबूत असतात. त्यामुळे पुढील सामन्यांतही भारताला आपली आक्रमक फलंदाजी आणि गोलंदाजी कायम ठेवावी लागेल. गुणांची बरोबरी झाल्यास हाच नेट रन रेट भारताला थेट बाद फेरीत पोहोचवू शकतो..श्रेयंका पाटीलची दुखापत आणि संघ व्यवस्थापननेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात भारताला मोठा धक्का बसला आहे. भारताची स्टार फिरकीपटू श्रेयंका पाटील हिच्या पायाला दुखापत झाली असून तिला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर न्यावे लागले. तिची दुखापत भारतासाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. फायनलपर्यंत पोहोचण्यासाठी खेळाडूंचा फिटनेस आणि दुखापत व्यवस्थापन ही भारतीय संघासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब ठरणार आहे..IND vs ENG: म्हणून हरमनप्रीत कौरसाठी आजची मॅच ठरणार 'अग्निपरीक्षा'; विश्वकरंडकापूर्वी टीम इंडियासमोर मोठं आव्हान!.भारताचे आगामी सामने२१ जून २०२६ : दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध (सायंकाळी ६:३० वाजता)२५ जून २०२६ : बांगलादेशविरुद्ध (सायंकाळी ६:३० वाजता)२८ जून २०२६ : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध (सायंकाळी ६:३० वाजता)स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा यांची फॉर्मात असलेली फलंदाजी पाहता, भारतीय महिला संघ यावेळी इतिहास रचत थेट अंतिम फेरी गाठणार का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.