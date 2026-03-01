Cricket

ICC Travel: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आयसीसीकडून दुबईमार्गे परतीच्या प्रवासाची पर्यायी व्यवस्था

ICC Monitors West Asia Situation: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) दुबईमार्गे परतीच्या प्रवासासाठी पर्यायी योजना तयार करत आहे. T20 विश्वकरंडकातील खेळाडू, संघ व्यवस्थापन आणि कर्मचारी सुरक्षितपणे आपापल्या देशात परतावेत, यासाठी आयसीसीने लॉजिस्टिक्स व सुरक्षा पथक सक्रिय केले आहेत.
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात सुरू झलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतात सध्या सुरू असलेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेवर याचा थेट परिणाम होणार नसला तरी स्पर्धेशी संबंधित असलेल्यांच्या दुबईमार्गे परतीच्या प्रवासाची पर्यायी व्यवस्था करण्यास आयसीसीने विचार सुरू केला आहे.

