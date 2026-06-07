IND vs AFG,Test: भारताच्या साडेपाचशे धावा, तरीही अफगाण गोलंदाजाचा डंका; जुरेलला बाद करून काढला वचपा; VIDEO

Mohammed Salim Safi Changes The Momentum: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात एकमेव कसोटी सामना शनिवारपासून खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी अफगाणिस्तानवर पूर्णपणे आपले वर्चस्व गाजवले असून कर्णधार शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी शानदार शतके झळकावली आहेत..भारताने जवळपास या सामन्यात साडेपाचशे धावांचा टप्पा गाठला आहे. भारताच्या प्रमुख फलंदाजांनी चांगली कामगिरी करत संघाला मजबूत स्थितीत आणून ठेवले आहे. मात्र, या सामन्यात अफगाणिस्तानचा उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सलीम साफीनेही प्रभावी गोलंदाजी केली आहे..नाणेफेक जिंकून भारताने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय फलंदाजांनी दमदार सुरुवात केली. पहिल्या दिवसाअखेर भारताने ८५ षटकांत ३६८/३ धावा केल्या होत्या. भारताकडून केएल राहुल आणि कर्णधार शुभमन गिल यांच्या शानदार शतकी खेळीमुळे भारतीय फलंदाजी पूर्णपणे नियंत्रणात दिसत होती. त्याचा परिणाम असा झाला की दुसऱ्या दिवशी अफगाणिस्तानसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले..भारतीय संघाने दुसऱ्या दिवशी ३६८/३ या धावसंख्येवरून खेळ सुरू केला आणि मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, अफगाणिस्तानने दुसऱ्या सत्रात दुसरा नवा चेंडू घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अखेर पाहुण्या संघाला काही प्रमाणात यश मिळाले. अझमत ओमरझाईने टाकलेले दोन उत्कृष्ट चेंडू शुभमन गिल आणि ऋषभ पंत या दोघांनाही बाद करण्यासाठी पुरेसे वाटत होते. गिलच्या पॅडला चेंडू लागला, तर पंतच्या बॅटची कड घेत चेंडू यष्टिरक्षकाकडे गेला. मात्र, पंचांनी दोघांनाही नाबाद ठरवले. विशेष म्हणजे अफगाणिस्तानने या दोन्ही वेळा डीआरएस न वापरण्याचा निर्णय घेतला. त्या टप्प्यावर सामना पूर्णपणे भारताच्या नियंत्रणात असल्याचे दिसत होते..सलीम साफीने सामन्याचे चित्र पालटलेत्यानंतर लगेचच सलीम साफी गोलंदाजीसाठी आला आणि त्याने सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले. या उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजाने नियमितपणे ताशी १३५ किमीपेक्षा अधिक वेगाने गोलंदाजी करत आपल्या वेग आणि स्विंगने भारतीय फलंदाजांना त्रस्त केले. १२६ धावांची शानदार खेळी करणाऱ्या शुभमन गिलला बाद करत त्याने मोठे यश मिळवले..ध्रुव जुरेल मैदानात आल्यानंतर सुरुवातीपासूनच चांगल्या लयीत दिसत होता. १०२ व्या षटकात त्याने सलीम साफीवर हल्ला चढवत जोरदार पुल शॉट खेळला आणि चौकार वसूल केला. हा चेंडू आखूड आणि ऑफ स्टंपच्या बाहेर असल्याने जुरेलने तो सहज लेग साइडला पाठवला. मात्र, चौकार खाल्ल्यानंतर सलीम साफीने जबरदस्त पुनरागमन केले. पुढच्याच चेंडूवर त्याने चांगला चेंडू टाकला आणि जुरेलला पॅव्हेलियनचा रस्ता धरावा लागला..IND vs AFG Test: भारताने केला डाव घोषित, अफगाणिस्तानसमोर धावांचा डोंगर! गिल, राहुल, पंत, सुदर्शनसह वॉशिंग्टनचीही 'सुंदर' खेळी.IND vs AFG: शुभमन गिलचा ऐतिहासिक राडा! कसोटीत शतकासह कर्णधार म्हणून रचला असा विक्रम, जो धोनी-विराटलाही जमला नाही!.साफीचा हा चेंडू चांगल्या लांबीचा होता आणि तो वेगाने आत वळला. चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेरून जाईल असा अंदाज घेत जुरेलने तो सोडून दिला. पण चेंडू अचानक आत आला आणि थेट ऑफ स्टंपला धडकला. हा प्रकार घडल्यानंतर जुरेल काही क्षण अविश्वासाने उभा राहिला. त्याची २० चेंडूत १९ धावांची खेळी संपुष्टात आली आणि भारताला पाचवा धक्का बसला. दरम्यान, डावातील आपली चौथी विकेट घेतल्यानंतर सलीम साफीचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. विकेट मिळताच त्याने जोरदार जल्लोष केला आणि आपल्या संघाला मोठे यश मिळवून दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.