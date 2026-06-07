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IND vs AFG,Test: भारताच्या साडेपाचशे धावा, तरीही अफगाण गोलंदाजाचा डंका; जुरेलला बाद करून काढला वचपा; VIDEO

Mohammed Salim Safi Changes The Momentum: IND vs AFG कसोटीत मोहम्मद सलीम साफीच्या भेदक गोलंदाजीची चर्चा. शुभमन गिलनंतर ध्रुव जुरेललाही अफलातून चेंडूवर बाद करत अफगाणिस्तानला यश.
IND vs AFG,Test

IND vs AFG,Test

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Mohammed Salim Safi Changes The Momentum: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात एकमेव कसोटी सामना शनिवारपासून खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी अफगाणिस्तानवर पूर्णपणे आपले वर्चस्व गाजवले असून कर्णधार शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी शानदार शतके झळकावली आहेत.

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