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IND vs ENG 4th T20I: ब्रिस्टलमध्ये पावसाची किती शक्यता? भारत-इंग्लंड चौथ्या T20I सामन्यासाठी काय सांगतो ब्रिस्टलचा हवामान अंदाज?

IND vs ENG 4th T20I Bristol weather forecast: भारत-इंग्लंड चौथ्या टी-20 सामन्यापूर्वी ब्रिस्टलच्या हवामानाचा अंदाज समोर आला आहे. पावसाची किती शक्यता आहे आणि पूर्ण ४० षटकांचा सामना होणार का, जाणून घ्या.
IND vs ENG 4th T20I

IND vs ENG 4th T20I

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs ENG, 4th T20I: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना आज (९ जुलै) ब्रिस्टल येथील काउंटी ग्राऊंडवर खेळवला जाणार आहे. मालिकेत इंग्लंडने २-० अशी आघाडी घेतली असून भारतासाठी हा सामना 'करा किंवा मरा' असा असणार आहे.

हा सामना जिंकण्यात भारत अपयशी ठरला, तर इंग्लंड मालिकेत अभेद्य आघाडी घेईल. त्यामुळे श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियासमोर पुनरागमनाचे मोठे आव्हान आहे.

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