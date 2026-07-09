IND vs ENG 4th T20I: ब्रिस्टलमध्ये पावसाची किती शक्यता? भारत-इंग्लंड चौथ्या T20I सामन्यासाठी काय सांगतो ब्रिस्टलचा हवामान अंदाज?

IND vs ENG, 4th T20I: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना आज (९ जुलै) ब्रिस्टल येथील काउंटी ग्राऊंडवर खेळवला जाणार आहे. मालिकेत इंग्लंडने २-० अशी आघाडी घेतली असून भारतासाठी हा सामना 'करा किंवा मरा' असा असणार आहे. हा सामना जिंकण्यात भारत अपयशी ठरला, तर इंग्लंड मालिकेत अभेद्य आघाडी घेईल. त्यामुळे श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियासमोर पुनरागमनाचे मोठे आव्हान आहे..भारताने या दौऱ्यावर अद्याप एकही सामना जिंकलेला नाही. आयर्लंडविरुद्धची मालिका ०-२ ने गमावल्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर दुसरा आणि तिसरा सामना इंग्लंडने जिंकला. त्यामुळे भारतीय संघासाठी आजचा सामना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे..पावसाची शक्यता किती?भारतीय चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी म्हणजे ब्रिस्टलमध्ये आज पावसाची शक्यता अत्यंत कमी आहे. स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ५.३० वाजता (भारतीय वेळेनुसार रात्री १० वाजता) सामना सुरू होणार आहे, तर नाणेफेक रात्री ९.३० वाजता होईल..हवामान अंदाजानुसार सामन्याच्या सुरुवातीला तापमान ३२ अंश सेल्सियसच्या आसपास राहील आणि पावसाची शक्यता जवळपास नाही. दुसऱ्या डावातही पावसाची शक्यता केवळ ५ टक्के इतकी असल्याने संपूर्ण ४० षटकांचा सामना होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच वाऱ्याचा वेगही ताशी सुमारे १० किलोमीटर राहणार असल्याने फलंदाजांसाठीही परिस्थिती अनुकूल मानली जात आहे..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिक्षा, पण पाऊस करणार गेम? पहिल्या T20I सामन्यासाठी काय आहेत हवामान अंदाज?.ब्रिस्टलच्या या मैदानावर भारताने यापूर्वी केवळ एकच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला असून, २०१८ मध्ये इंग्लंडचा ७ विकेट्सनी पराभव केला होता. त्यामुळे त्या आठवणी ताज्या करत टीम इंडिया मालिकेतील पहिले यश मिळवते का, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.