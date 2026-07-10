चौथ्या T20I मध्ये भारतीय संघाचा लाजीरवाणा पराभव'या'३ मोठ्या चुकांमुळे मालिका गमावली,गंभीर हतबल, एकटा कर्णधार श्रेयस करणार तरी काय?

Three reasons behind India's defeat in fourth T20I: भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा आणखी निराशाजनक ठरला आहे. ब्रिस्टल येथे झालेल्या चौथ्या टी-20 सामन्यात भारताला ९ विकेट्सने एकतर्फी पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवासह इंग्लंडने पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी अभेद्य आघाडी घेत मालिका खिशात घातली. याआधी आयर्लंडविरुद्धही श्रेयस अय्यरच्या(Shreyas Iyer) नेतृत्वाखाली भारताला मालिका गमवावी लागली होती. त्यामुळे आता मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि टीम मॅनेजमेंटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत..या सामन्यात कर्णधार श्रेयस अय्यरने ४९ चेंडूत ८० धावांची झुंजार खेळी करत भारताचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण दुसऱ्या बाजूने विकेट्सचा पाऊस सुरूच होता. फलंदाजांनी साथ दिली नाही आणि त्यानंतर गोलंदाजांनीही निराशा केली. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात आता एकच प्रश्न आहे – "श्रेयस एकटा तरी काय करणार?".IND vs ENG 4th T20I : करावं तरी काय? भारतीय संघाचा लाजीरवाणा पराभव अन् इंग्लंडने जिंकली मालिका; गौतम गंभीर हतबल .टॉप ऑर्डरचा पुन्हा फ्लॉप शोभारताची सुरुवात पुन्हा एकदा अत्यंत खराब झाली. ईशान किशन, अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी हे तिघेही स्वस्तात बाद झाले. पॉवरप्लेमध्येच भारताने महत्त्वाच्या विकेट्स गमावल्याने संघावर मोठे दडपण आले. अशा परिस्थितीत श्रेयस अय्यरने संयम आणि आक्रमकता यांचा सुरेख मेळ साधत ८० धावांची खेळी केली. मात्र दुसऱ्या बाजूने त्याला कोणाचीही साथ मिळाली नाही. टॉप ऑर्डरने थोडेफार योगदान दिले असते, तर भारत सहज १८० धावांचा टप्पा गाठू शकला असता..गोलंदाजी पूर्णपणे कोलमडली१५८ धावांचे लक्ष्य बचावणे अवघड नव्हते, पण त्यासाठी शिस्तबद्ध गोलंदाजीची गरज होती. मात्र भारतीय गोलंदाजांकडे ना अचूकता दिसली, ना ठोस योजना. वॉशिंग्टन सुंदरने एका षटकात १९ धावा, तर शिवम दुबेने १५ धावा खर्च केल्या. प्रमुख गोलंदाजांनाही इंग्लंडच्या फलंदाजांवर दबाव निर्माण करता आला नाही. परिणामी इंग्लंडने अवघ्या १३.५ षटकांत लक्ष्य गाठत सामना सहज जिंकला..ब्रूक-सॉल्ट जोडीसमोर रणनीती फेलजोस बटलर लवकर बाद झाल्यानंतर भारताकडे सामन्यावर पकड मिळवण्याची मोठी संधी होती. मात्र त्यानंतर हॅरी ब्रूक (नाबाद ७९) आणि फिल सॉल्ट (५९) यांनी भारतीय गोलंदाजांचा अक्षरशः समाचार घेतला. दोघांनी अवघ्या ५६ चेंडूत १०४ धावांची नाबाद भागीदारी करत सामना भारताच्या हातातून पूर्णपणे काढून घेतला..ही जोडी फोडण्यासाठी भारतीय संघाकडे कोणताही प्रभावी पर्याय दिसला नाही. गोलंदाजांचे बदल, क्षेत्ररक्षणातील फेरबदल आणि रणनीती या तिन्ही बाबतीत टीम मॅनेजमेंट अपयशी ठरले. त्यामुळे गौतम गंभीर आणि श्रेयस अय्यर यांच्यावर टीका होणे स्वाभाविक आहे..IND vs ENG : ना वैभव, ना संजू... टीम इंडियाची खरी डोकेदुखी 'दोन' खेळाडूंनी वाढवली; पाचव्या सामन्यातून त्यांची हकालपट्टी निश्चित.सलग खराब कामगिरीनंतर भारतीय संघाला आता केवळ पुढील सामना जिंकण्याचेच नव्हे, तर आपल्या खेळातील उणिवा दूर करण्याचेही मोठे आव्हान आहे. अन्यथा इंग्लंड दौरा भारतीय संघासाठी आणखी निराशाजनक ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.