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IND vs ENG Weather Update: भारत-इंग्लंड शेवटच्या टी२० सामन्यात पावसाचा धुमाकूळ की होणार पूर्ण खेळ? हवामान खात्याने दिला 'हा' इशारा...

IND vs ENG 5th T20I Weather Update: भारत-इंग्लंड पाचव्या टी-20 सामन्यापूर्वी साऊथहॅम्पटनच्या हवामानाची मोठी अपडेट समोर आली आहे. पाऊस पडणार का? सामना किती वाजता आणि कुठे पाहायचा, जाणून घ्या.
IND vs ENG Weather Update

IND vs ENG Weather Update

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs ENG 5th T20I Weather Forecast: भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील शेवटचा सामना शनिवारी साऊथहॅम्पटन येथे खेळवला जाणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला या मालिकेत आधीच ३-० असा पराभव स्वीकारावा लागला आहे.

त्यामुळे व्हाईटवॉश (4-0) टाळण्यासाठी भारताला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल.

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