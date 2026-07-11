IND vs ENG Weather Update: भारत-इंग्लंड शेवटच्या टी२० सामन्यात पावसाचा धुमाकूळ की होणार पूर्ण खेळ? हवामान खात्याने दिला 'हा' इशारा...

IND vs ENG 5th T20I Weather Forecast: भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील शेवटचा सामना शनिवारी साऊथहॅम्पटन येथे खेळवला जाणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला या मालिकेत आधीच ३-० असा पराभव स्वीकारावा लागला आहे. त्यामुळे व्हाईटवॉश (4-0) टाळण्यासाठी भारताला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल. .चौथ्या टी२० सामन्यात भारताने टॉस जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजी केली, पण कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नाबाद ८० धावांच्या एकाकी झुंझीव्यतिरिक्त इतर फलंदाज फ्लॉप ठरल्यामुळे भारताला २० षटकांत फक्त १५८/७ धावाच करता आल्या. .IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच, स्टार खेळाडूचे कमबॅक; पहिल्या T20I साठी कशी आहे Playing XI?.१५९ धावांचे हे सोपे लक्ष्य इंग्लंडने केवळ १३.५ षटकांत १ विकेट गमावून सहज गाठले, ज्यामध्ये हॅरी ब्रूकने नाबाद ७९ आणि फिल सॉल्टने नाबाद ५९ धावांची वादळी खेळी करत भारतीय गोलंदाजीची पिसें काढली आणि भारताला ९ विकेट्सने दारूण पराभव पत्करावा लागला.पण या हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी साऊथहॅम्पटनमधील हवामानाची सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे.पाऊस पडणार की नाही? जाणून घ्या हवामान अंदाज:इंग्लंड दौऱ्यातील पहिला टी२० सामना पावसामुळे वाहून गेला होता. त्यामुळे चाहत्यांच्या मनात या सामन्याबाबतही धाकधूक आहे..मात्र, हवामान खात्याने दिलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, चाहत्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. साऊथहॅम्पटनमध्ये शनिवारी हवामान पूर्णपणे स्वच्छ आणि कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता कमी वर्तवण्यात आली आहे..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिक्षा, पण पाऊस करणार गेम? पहिल्या T20I सामन्यासाठी काय आहेत हवामान अंदाज?.कधी सुरू होणार सामना?हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता (स्थानिक वेळ दुपारी २:३० वाजता) सुरू होईल. खेळपट्टी फलंदाजीसाठी आणि वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल असणार आहे. पाऊस पडणार नसल्यामुळे नाणेफेक वेळेवर होईल आणि चाहत्यांना पूर्ण २०-२० ओव्हर्सचा थरार पाहायला मिळेल. हा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स आणि मोबाईलवर JioHotstar ॲपवर लाईव्ह पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.