IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ काय?... जाणून घ्या कधी, कुठे अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री LIVE मॅच...

IND VS ENG 1ST ODI LIVE STREAMING: इंग्लंड दौरा भारतीय संघासाठी आतापर्यंत निराशाजनक ठरला आहे. पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत भारताला ४-० असा दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, तर उर्वरित चार सामन्यांमध्ये भारतीय संघाला विजय मिळवता आला नाही. आता मात्र टी-20 मधील अपयश मागे टाकत शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी सज्ज झाली आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा, विराट कोहलीसारखे अनुभवी खेळाडू पुन्हा मैदानात दिसणार असल्याने चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे..भारत-इंग्लंड हेड-टू-हेड रेकॉर्डभारत आणि इंग्लंड यांच्यात आतापर्यंत ११० वनडे सामने झाले आहेत. त्यापैकी भारताने ६१, तर इंग्लंडने ४४ सामने जिंकले आहेत. दोन सामने अनिर्णित राहिले असून तीन सामन्यांचा निकाल लागला नव्हता. एकूण आकडेवारीत भारताचे पारडे जड असल्याचे दिसते..IND vs NZ, ODI: 'मी नाव घेणार नाही, पण...' गावसकरांनी सांगितले न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवाला कोण जबाबदार?.कधी आणि कुठे होणार सामने?वनडे मालिकेतील पहिला सामना १४ जुलै रोजी एजबॅस्टन, बर्मिंगहाम येथे होईल. दुसरा सामना १६ जुलै रोजी सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ येथे, तर तिसरा आणि अखेरचा सामना १९ जुलै रोजी लॉर्ड्स, लंडन येथे रंगणार आहे..Rohit Sharma: ODI मालिकेआधीच 'हिटमॅन' मोड ऑन! टीम इंडियाच्या रोहितने का गाठलं इंग्लंड? जाणून घ्या कारण.सामन्यांच्या वेळेत बदलपहिला आणि तिसरा वनडे भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३.३० वाजता, तर इंग्लंडच्या स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११ वाजता सुरू होईल. दुसरा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ५.३० वाजता, तर स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १ वाजता खेळवला जाईल..कुठे पाहाल LIVE सामना?भारत-इंग्लंड वनडे मालिकेचे थेट प्रक्षेपण Star Sports Network वर पाहता येईल. तसेच JioHotstar ॲप आणि वेबसाईटवर सामन्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंगही उपलब्ध असेल.टी-20 मालिकेतील पराभवानंतर आता भारतीय संघाकडे वनडेमध्ये पुनरागमन करण्याची मोठी संधी आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या पुनरागमनामुळे भारतीय संघ अधिक मजबूत दिसत असून, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया विजयी सुरुवात करते का, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.