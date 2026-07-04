IND vs ENG 2nd T20I Pitch Report: दुसऱ्या टी-20मध्ये फलंदाजांचा बोलबाला की गोलंदाजांची कमाल? जाणून घ्या खेळपट्टीचा अंदाज

Pitch Report IND vs ENG 2nd T20I: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG ) यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील दुसरा सामना आज मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर खेळवला जाणार आहे. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने दोन्ही संघ आज विजय मिळवून मालिकेत आघाडी घेण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरतील..पहिल्या टी-२० सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत ७ बाद १८९ धावा केल्या होत्या. अभिषेक शर्मा (५९), कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि शिवम दुबे यांच्या दमदार खेळीमुळे भारताने मजबूत धावसंख्या उभारली होती. मात्र, पावसामुळे इंग्लंडच्या डावाला सुरुवातच होऊ शकली नाही आणि सामना रद्द करण्यात आला..आजच्या सामन्यापूर्वी सर्वाधिक चर्चा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या संभाव्य पदार्पणाची आहे. आयपीएल २०२६ मधील शानदार कामगिरीनंतर त्याला भारतीय संघात स्थान मिळाले असले, तरी अद्याप त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळालेली नाही. संजू सॅमसनच्या खराब फॉर्ममुळे वैभवला आज पदार्पणाची संधी मिळू शकते, अशी चर्चा रंगली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय नाणेफेकीनंतरच स्पष्ट होईल..खेळपट्टी कशी आहे?मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्डची खेळपट्टी सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना मदत करणारी मानली जाते. नवीन चेंडूवर स्विंग आणि उसळी मिळत असल्याने फलंदाजांनी सुरुवातीची काही षटके सावध खेळणे आवश्यक असते. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे..IND vs IRE, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण, पण कोणाला डच्चू - सॅमसन, ईशान की अभिषेक? पाहा कशी असू शकते भारताची Playing XI.संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनवैभव सूर्यवंशी/संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर/सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.