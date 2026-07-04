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IND vs ENG 2nd T20I Pitch Report: दुसऱ्या टी-20मध्ये फलंदाजांचा बोलबाला की गोलंदाजांची कमाल? जाणून घ्या खेळपट्टीचा अंदाज

Pitch Report IND vs ENG 2nd T20I: भारत विरुद्ध इंग्लंड दुसऱ्या टी-20 सामन्यापूर्वी मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड खेळपट्टीचा सविस्तर अहवाल जाणून घ्या. फलंदाजांना मदत मिळणार की वेगवान गोलंदाज ठरणार प्रभावी? तसेच संभाव्य प्लेइंग 11 देखील पाहा.
IND vs ENG 2nd T20I Pitch Report

IND vs ENG 2nd T20I Pitch Report

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Pitch Report IND vs ENG 2nd T20I: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG ) यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील दुसरा सामना आज मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर खेळवला जाणार आहे.

पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने दोन्ही संघ आज विजय मिळवून मालिकेत आघाडी घेण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरतील.

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