IND vs ENG 3rd ODI: भारत-इंग्लंड तिसऱ्या वनडे सामन्याची पुन्हा वेळ बदलली; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल मॅच

IND VS ENG 3RD ODI LIVE MATCH TIME, LIVE STREAMING: भारत आणि इंग्लंड(IND VS ENG) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना १९ जुलै ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे.मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने दमदार विजय मिळवत १-० अशी आघाडी घेतली होती. मात्र, दुसऱ्या वनडेत इंग्लंडने ४ विकेट्स राखून विजय मिळवत मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली. त्यामुळे आता दोन्ही संघांसाठी हा सामना 'करो या मरो'चा ठरणार आहे..पहिल्या वनडेत भारताने ६ विकेट्स राखून विजय मिळवला होता. अक्षर पटेलने ४ विकेट्स घेतल्या, तर शुभमन गिल, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अर्धशतके झळकावत संघाला विजय मिळवून दिला होता..IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड वनडे मालिका 'या' तारखेपासून ; जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री पहिली मॅच....मात्र, दुसऱ्या वनडेत भारतीय फलंदाजांनी निराशा केली. विराट कोहली (६५) आणि श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकांमुळे भारताने २३३ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात जो रूटच्या नाबाद ९९ धावांच्या जोरावर इंग्लंडने लक्ष्य सहज पार करत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. त्यामुळे आता लॉर्ड्सवरील सामना मालिकेचा विजेता ठरवणार आहे..तिसरा भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे सामना किती वाजता सुरू होणार?भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा वनडे सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू होणार आहे. नाणेफेक दुपारी ३ वाजता होईल..फ्रीमध्ये कुठे पाहता येणार सामना?भारतातील क्रिकेट चाहते DD Sports वर या सामन्याचे मोफत थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. तसेच Sony Sports Network वर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण होणार असून JioHotstar वर सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल..IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड वनडे मालिका 'या' तारखेपासून ; जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री पहिली मॅच....भारत मालिकेवर नाव कोरण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे, तर इंग्लंड घरच्या मैदानावर विजय मिळवत मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे लॉर्ड्सवर क्रिकेट चाहत्यांना रंगतदार लढत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.