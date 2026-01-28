Cricket

IND vs NZ 4th T20I : संजू सॅमसनला अखेरची संधी, श्रेयस अय्यरची वर्णी? भारत-न्यूझीलंड चौथ्या सामन्यात दिसणार बदल; Live Telecast कुठे?

India vs New Zealand 4th T20I: न्यूझीलंडविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका भारताने ३-० अशी जिंकली असली, तरी चौथ्या सामन्यात संघात काही बदल पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषतः फलंदाजी विभागात संजू सॅमसनला अखेरची संधी मिळणार की श्रेयस अय्यरला पुन्हा संघात स्थान दिलं जाणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
India vs New Zealand 4th T20I live telecast details : न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी तर घेतली आहे, पण उर्वरित दोन सामन्यांत फिरकी गोलंदाजांकडून प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा भारतीय संघाकडून केली जात आहे. मालिकेतील चौथा सामना आज होत आहे.

