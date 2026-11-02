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Virat Kohli Records: न्यूझीलंडविरुद्ध विराट कोहली रचणार इतिहास? तीन मोठे विक्रम मोडण्याची सुवर्णसंधी; कोणते आहेत रेकॉर्ड्स?

Virat Kohli Records in New Zealand ODI Series 2026: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत विराट कोहलीला तीन मोठे विक्रम करण्याची संधी आहे. परदेशातील वनडेमध्ये ५० वेळा ५० हून अधिक धावा, तिसऱ्या क्रमांकावर १३ हजार धावा आणि लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये ६१ शतके करण्याची संधी विराटला आहे.
Virat Kohli Records

Virat Kohli Records

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Virat Kohli Records in New Zealand ODI Series 2026: भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील ५ टी-२० सामन्यांची मालिका भारतीय संघाने आपल्या खिशात घातली आहे.

आता भारतीय संघ पुढील मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. या मालिकेत चाहत्यांना पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची म्हणजेच 'रो-को' जोडी मैदानात खेळताना पाहायला मिळणार आहे.

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