Virat Kohli Records: न्यूझीलंडविरुद्ध विराट कोहली रचणार इतिहास? तीन मोठे विक्रम मोडण्याची सुवर्णसंधी; कोणते आहेत रेकॉर्ड्स?

Virat Kohli Records in New Zealand ODI Series 2026: भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील ५ टी-२० सामन्यांची मालिका भारतीय संघाने आपल्या खिशात घातली आहे.आता भारतीय संघ पुढील मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. या मालिकेत चाहत्यांना पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची म्हणजेच 'रो-को' जोडी मैदानात खेळताना पाहायला मिळणार आहे..मात्र, या मालिकेत भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली अनेक विक्रमांना गवसणी घालू शकतो. विराटने टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे आता तो केवळ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये खेळताना दिसतो. यामुळे चाहते त्याला मैदानात खेळताना पाहण्यासाठी नेहमीच उत्सुक असतात. विराट कोहलीने क्रिकेटमध्ये अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करण्याचा विक्रमही त्याच्याच नावावर आहे. आता न्यूझीलंडच्या मैदानावरही काही खास विक्रम करण्याची संधी विराटकडे असणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ ODI: टी-२० मालिकेनंतर टीम इंडिया पुन्हा सज्ज! पहिला वनडे सामना कधी, कुठे अन् किती वाजता? लाईव्ह सामना टीव्ही मोबाईलवर कुठे पाहता येणार?.विराट कोहलीने परदेशातील वनडे सामन्यांमध्ये आतापर्यंत २१ शतके आणि २८ अर्धशतके केली आहेत. आता त्याला एक खास विक्रम करण्याची संधी आहे. परदेशात खेळताना ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त धावा ५० वेळा करण्यापासून विराट फक्त एक पाऊल दूर आहे. सध्या त्याच्या नावावर ४९ वेळा ५० पेक्षा जास्त धावा करण्याची नोंद आहे. हा विक्रम केल्यास अशी कामगिरी करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरेल. विशेष म्हणजे, परदेशातील वनडे सामन्यांमध्ये २० पेक्षा जास्त शतके करणारा तो एकमेव फलंदाज आहे..वनडे क्रिकेटमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणे ही विराट कोहलीची ओळख बनली आहे. या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याने अनेक मोठे विक्रम केले आहेत. आता त्याला या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १३ हजार धावा पूर्ण करण्याची संधी आहे. यासाठी त्याला आणखी फक्त २ धावांची गरज आहे. हा टप्पा गाठल्यास तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १३ हजार वनडे धावा करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरेल..विराट कोहलीने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना आतापर्यंत २५० डावांमध्ये १२,९८८ धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याची सरासरी ६१.५५ इतकी आहे. विशेष म्हणजे, त्याच्या एकूण ५५ वनडे शतकांपैकी ४८ शतके तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना आली आहेत. तसेच त्याने या क्रमांकावर ६९ अर्धशतकेही केली आहेत. या यादीत ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग १२,६६२ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..यापूर्वी सचिन तेंडुलकरने सलामीला फलंदाजी करताना १५,३१० धावा केल्या आहेत. एका ठराविक फलंदाजीच्या क्रमांकावर १३ हजारांपेक्षा जास्त धावा करणारा सचिन हा एकमेव फलंदाज आहे. आता विराट कोहलीला या खास यादीत स्थान मिळवण्याची संधी आहे..विराट कोहलीला लिस्ट-ए क्रिकेटमध्येही मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे. सध्या विराट कोहली आणि सचिन तेंडुलकर या दोघांच्याही नावावर लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी ६० शतके आहेत. त्यामुळे या मालिकेत किंवा आगामी सामन्यांमध्ये विराटने आणखी एक शतक झळकावल्यास लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज ठरेल..VIRAT KOHLI: विराट कोहलीचा सराव सुरू, न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेचा थरार कधी रंगणार? जाणून घ्या ५ सामन्यांचं संपूर्ण वेळापत्रक.या यादीत इतर कोणताही फलंदाज ४५ शतकांच्या टप्प्यापर्यंतही पोहोचलेला नाही. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटमध्ये विराट कोहलीच्या नावावर सध्या ५५ शतके आहेत. तर सचिन तेंडुलकरने ४९ वनडे शतके केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.