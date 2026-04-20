IND Wvs SA W T20I: भारताचा सलग दुसरा पराभव! मालिका गमावण्याचे संकट; आता ‘करो या मरो’ ची लढाई

भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा रविवारी सलग दुसरा पराभव झाला. यजमान दक्षिण आफ्रिका महिला संघाने भारतीय संघावर ८ विकेट्स आणि १७ चेंडू राखून विजय मिळवला आणि पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली..भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघ यांच्यात ५ टी-२० सामन्यांची मालिका सुरू असून दुसरा सामना काल (१९ एप्रिल) खेळला गेला. दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने निर्धारित २० षटकांत १४७ धावा केल्या..भारताकडून शेफाली वर्माने शानदार अर्धशतक झळकावले. तिने ३८ चेंडूत २ षटकार आणि ७ चौकारांच्या मदतीने ५७ धावा केल्या. तसेच पदार्पण करणाऱ्या अनुष्का शर्माने ३१ चेंडूत २८ धावांचे योगदान दिले. स्मृती मंधाना आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांनी प्रत्येकी १२ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून क्लोई ट्रायॉनने ३ बळी घेतले..१४८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोल्वार्डने अर्धशतक झळकावले. तिने ३४ चेंडूत ५४ धावा केल्या. सुने लुसनेही ४६ चेंडूत ५७ धावांची खेळी करत तिची साथ दिली. या दोघींनी मिळून १०६ धावांची भागीदारी केली. तसेच तझमिन ब्रिट्सने २० आणि अॅनेरी डर्कसेनने १२ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेने १७.१ षटकांत २ विकेट्स गमावत सहज विजय मिळवला. भारताकडून श्रेयंका पाटीलने २ विकेट्स घेतल्या..या मालिकेत भारताचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने ही मालिका टी-२० वर्ल्डकपपूर्वीची अंतिम तयारी असल्याचे सांगितले होते. मात्र, पहिल्या दोन सामन्यांत पराभव झाल्याने भारतावर दबाव वाढला आहे..महिला टी-२० वर्ल्डकप २०२६ इंग्लंड आणि वेल्समध्ये १२ जून ते ५ जुलैदरम्यान होणार आहे. त्यामुळे या मालिकेला विशेष महत्त्व आहे. दोन पराभवानंतर भारतीय संघ आता पुनरागमन करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मालिका वाचवण्यासाठी भारताला तिसऱ्या टी-२० (२२ एप्रिल) सामन्यात विजय मिळवणे अत्यावश्यक आहे.