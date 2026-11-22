Pakistan Beat India A by 48 Runs in Rising Stars Asia Cup: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना म्हटलं की चाहत्यांची उत्सुकता नेहमीच शिगेला पोहोचते. दोहा येथे झालेल्या रायझिंग स्टार्स आशिया कपमधील भारत अ आणि पाकिस्तान अ यांच्यातील सामन्यातही चांगलीच रंगत पाहायला मिळाली. मात्र, या सामन्यात भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. अभिषेक शर्माची ७० धावांची आक्रमक खेळी आणि कर्णधार तिलक वर्माचं शतकही भारताला विजय मिळवून देऊ शकलं नाही. पाकिस्तानने भारताचा ४८ धावांनी पराभव केला..३१४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या भारताची सुरुवात चांगली झाली नाही. युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला मोठी खेळी करता आली नाही. त्याने १३ चेंडूंत ११ धावा केल्या. मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो अब्दुल समदच्या हातात झेल देऊन बाद झाला. त्याआधी अली रझाने आयुष बडोनीला शून्यावर बाद करत भारताला पहिला धक्का दिला होता..IND A vs PAK A: भारत पाकिस्तान सामन्यात वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद! भारताची सुरुवातच खराब,नेमकी कशी पडली वैभवची विकेट?.यानंतर अभिषेक शर्माने मात्र आक्रमक फलंदाजी करत पाकिस्तानच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. त्याने अवघ्या ४२ चेंडूंत ६ चौकार आणि ६ षटकारांच्या मदतीने ७० धावा केल्या. मात्र, हसन नवाजने त्याला बाद करत भारताची ही जोडी फोडली. त्यानंतर भारतीय फलंदाजी पुन्हा अडचणीत आली. कुमार कुशाग्र (२), रिंकू सिंग (६) आणि सूर्यांश शेडगे (३) यांना मोठी खेळी करता आली नाही. त्यामुळे भारताची अवस्था ६ बाद १२९ अशी झाली..अशा परिस्थितीत कर्णधार तिलक वर्मा आणि शहाबाज अहमद यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. दोघांनी सातव्या विकेटसाठी ११२ धावांची भागीदारी केली. शहाबाजने ४९ चेंडूंत ५६ धावा केल्या. त्याच्या खेळीत एक चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. मात्र, ४४ व्या षटकात अली रझाने शहाबाज आणि विप्रज निगम यांना सलग दोन चेंडूंवर बाद केलं. त्यामुळे भारताच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या..दुसऱ्या बाजूने तिलक वर्माने मात्र शेवटपर्यंत लढत दिली. त्याने १४९ चेंडूंचा सामना करत ७ चौकार आणि एका षटकारासह नाबाद १०० धावा केल्या. मात्र, त्याला इतर फलंदाजांची साथ मिळाली नाही. अखेर भारताचा डाव ४९.१ षटकांत २६५ धावांवर आटोपला आणि पाकिस्तानने हा सामना ४८ धावांनी जिंकला. पाकिस्तानकडून अली रझा आणि हसन नवाज यांनी प्रत्येकी तीन विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद इम्रानने दोन विकेट्स मिळवल्या..IND A vs PAK A: भारत पाकिस्तान सामन्यात टॉसवेळी नेमकं काय घडलं? होत, मॅच रेफ्रींच्या चुकीमुळे वाद, पाकिस्तानी चाहत्यांनी केले आरोप.नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला ६७ धावांवर दोन विकेट्स गमावल्यानंतर हसन नवाज आणि माझ सदाकत यांनी डाव सावरला. हसन नवाजने ८२ चेंडूंत ७९ धावा, तर माझ सदाकतने ६३ चेंडूंत ५९ धावा केल्या. त्यानंतर फरहान युसूफने ४८ चेंडूंत ५६ धावांची खेळी केली. या फलंदाजांच्या जोरावर पाकिस्तानने ४९.२ षटकांत सर्वबाद ३१३ धावा केल्या. भारताकडून विप्रज निगम, सूर्यांश शेडगे, प्रिन्स यादव आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.