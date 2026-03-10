T20 World Cup 2026: भक्कम व्यवस्थेमुळे भारतीय संघाचे यश; पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंकडून कौतुक

कराची : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी न्यूझीलंड संघाला पराभूत करीत सलग दुसऱ्यांदा टी-२० विश्वकरंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली. या विश्वविजेतेपदानंतर चोहोबाजूंनी टीम इंडियावर कौतुकांचा वर्षाव करण्यात आला..पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंनीही भारतीय संघाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील यशासाठी कौतुक केले. क्रिकेट या खेळासाठी भारतामध्ये विशिष्ट प्रकिया राबवण्यात येत आहे. भक्कम पायाभूत सुविधा अन् व्यवस्था यामुळे भारताला विश्वकरंडकात घवघवीत यश संपादन करता आले आहे, असा सूर याप्रसंगी उमटू लागला आहे..पाकिस्तानचे माजी महान कर्णधार जावेद मियांदाद यांनी आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, भारतीय संघामधील खेळाडूंच्या कामगिरीवर नजर टाकता, तुम्हाला दिसून येईल की, या संघामध्ये कशाचीही कमतरता दिसून येत नाही. फलंदाज, फिरकी गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज अशा विविध बाबींमध्ये भारतीय संघामध्ये पर्यायी खेळाडू उपलब्ध आहेत. भारतीय संघातील खेळाडूंमध्ये त्यांना दिलेले काम नेटाने करण्याची क्षमता आहे. आपल्यावर जी जबाबदारी सोपवण्यात आली, याची जाणीव त्यांना आहे..जावेद मियांदाद पुढे आवर्जून सांगतात की, विजयाची मानसिकता व संस्कृती ड्रेसिंग रूममध्ये रुजवण्यात आल्यास आपसूकच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे यश मिळवता येते. भारतीय संघामध्ये सध्या विजयाची मानसिकता प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पाकिस्तानी संघातील ड्रेसिंग रूममध्ये सध्या याचीच नितांत गरज आहे. त्यानंतर आयसीसी स्पर्धा जेतेपद पटकावता येणार आहेत..सिकंदर बख्त यांचा घरचा आहेरपाकिस्तानचे माजी वेगवान गोलंदाज सिकंदर बख्त यांनी पाकिस्तानी संघावर टीका केली. ते म्हणाले की, जोपर्यंत पसंती, नापसंती व चुकीची निवड तसेच कर्णधारपदाची जबाबदारी घेण्याची प्रचलित संस्कृती संपत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तान संघ मोठ्या स्पर्धांमध्ये बलाढ्य संघांविरुद्ध संघर्ष करत राहील. आपण आपल्या अपयशासाठी सबबी शोधणे थांबवले पाहिजे आणि योग्य निर्णय घेतले पाहिजेत..T20 World Cup Final March 8 India : ध्वज विजयाचा उंच धरा रे!.सातत्य अन् स्थिरता : राशीद लतीफपाकिस्तानचे माजी कर्णधार राशीद लतीफ यांनी भारतीय संघाची स्तुती करताना म्हटले की, भारतीय संघाने टी-२० विश्वकरंडक पटकावला. यामुळे आश्चर्य वाटले नाही.भारतीय संघ गेल्या काही काळामध्ये सातत्याने अंतिम फेरीत पोहोचत आहे. त्यामुळे खेळाडूंनाही याची सवय लागली आहे. भारतीय संघामध्ये सातत्य व स्थिरता असल्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवता येत आहे, असे ते पुढे म्हणाले.भारत अव्वल संघ : मोहम्मद वासीमपाकिस्तानचे माजी खेळाडू मोहम्मद वासीम यांनी परखड मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, आम्ही जेव्हा भारताकडून हरतो, तेव्हा आम्ही सामान्यतः चुका शोधण्याचा प्रयत्न करतो. भारताचा संघ एक अव्वल संघ आहे, हे स्वीकारले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.