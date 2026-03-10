Cricket

T20 World Cup 2026: भक्कम व्यवस्थेमुळे भारतीय संघाचे यश; पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंकडून कौतुक

India Clinches Back-to-Back T20 World Cup Titles: टी20 विश्वचषक सलग दुसऱ्यांदा जिंकणाऱ्या भारतीय संघावर पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंनी कौतुक केले. भक्कम व्यवस्थे आणि सातत्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अव्वल संघ ठरला.
T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कराची : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी न्यूझीलंड संघाला पराभूत करीत सलग दुसऱ्यांदा टी-२० विश्‍वकरंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली. या विश्‍वविजेतेपदानंतर चोहोबाजूंनी टीम इंडियावर कौतुकांचा वर्षाव करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
players
T20 World Cup Team
ICC T20 World Cup format

Related Stories

No stories found.