IND vs AUS 1st T20I : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची रंगीत तालीम आजपासून: भारत-ऑस्ट्रेलिया लढत Live कुठे पाहाल, जाणून घ्या वेळ

कॅनबेरा, ता. २८ ः भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. पुढील वर्षी (२०२६) टी-२० विश्वकरंडकाचे आयोजन भारत व श्रीलंका या देशांमध्ये करण्यात येणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेची रंगीत तालीम म्हणून या मालिकेकडे बघण्यात येत आहे. याप्रसंगी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्या फलंदाजी फॉर्मकडे विशेष लक्ष असणार आहे..सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय संघाने कात टाकली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने २९ सामन्यांमधून २३ सामन्यांमध्ये विजय साकारले आहेत. सर्व द्विपक्षीय मालिका जिंकण्यात टीम इंडियाला यश मिळाले आहे. आशियाई करंडकाच्या जेतेपदावरही मोहर उमटवली आहे. सूर्यकुमार यादवचा भारतीय संघ निडर व आक्रमक खेळ करण्याला प्राधान्य देत आहे. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना मात्र कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या बॅटमधून धावा निघालेल्या नाहीत. याच कारणामुळे आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत त्याच्या फलंदाजी फॉर्मकडे नजरा खिळलेल्या असणार आहेत. .IND vs AUS 1st T20I: कुलदीप यादव पुन्हा बाकावर बसणार ! इरफान पठाणने निवडली प्लेइंग इलेव्हन; ४ गोलंदाज, २ ऑलराऊंडर संघात.सूर्यकुमार यादव याने २०२३ मध्ये १८ डावांमध्ये १५६च्या स्ट्राईक रेटने ७३३ धावा फटकावल्या होत्या. यामध्ये दोन शतके व पाच अर्धशतकांचा समावेश होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये त्याने १५१च्या स्ट्राईक रेटने ४५० धावा फटकावल्या. सूर्यकुमार यादव याला मात्र यंदा (२०२५) सुमार फॉर्ममधून जावे लागत आहे. या वर्षातील दहा डावांमध्ये त्याला फक्त १०० धावाच करता आलेल्या आहेत. यादरम्यान त्याला फक्त १०५च्या स्ट्राईक रेटने धावा करता आलेल्या आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. याबाबत सूर्यकुमार यादव म्हणतो, की माझ्याकडून प्रचंड मेहनत करण्यात येत आहे. मायदेशात कसून सराव केला. आता ऑस्ट्रेलियातही सराव करीत आहे. धावा होत राहतील; पण सध्या भारतीय संघाचे लक्ष्य साधण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. एका वेळी एकाच लढतीचा विचार करतो. सध्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेकडे लक्ष असणार आहे. .चेंडू उसळणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर खेळाडूंचा कसभारताच्या टी-२० संघात अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे या खेळाडूंचा समावेश आहे. या खेळाडूंकडे तसा मोठा अनुभव नाही. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील चेंडू उसळणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर भारतीय खेळाडूंचा कस लागणार आहे. जॉश हॅझलवूड हा अव्वल दर्जाचा वेगवान गोलंदाज असून त्याच्यासमोर फलंदाजी करताना भारतीय खेळाडू कशी कामगिरी करताहेत, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..भक्कम गोलंदाजी विभागभारतीय संघात जसप्रीत बुमरा, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा या वेगवान गोलंदाजांसह कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्ती या फॉर्ममध्ये असलेल्या फिरकी गोलंदाजांचा समावेश आहे. त्यामुळे भारताचा गोलंदाजी विभाग भक्कम दिसून येत आहे. शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल या चार अष्टपैलू खेळाडूंचा समावेशही संघामध्ये आहेत. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर भारतीय संघ आव्हान उभे करील, यात शंका नाही.संजूसाठी महत्त्वपूर्ण मालिकासंजू सॅमसनचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. आगामी टी-२० विश्वकरंडकाकडे लक्ष देता ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची ही मालिका त्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. यष्टीरक्षक व फलंदाज अशा दोन्ही भूमिका यशस्वीपणे पार पडल्यास त्याच्यासाठी आगामी काळ हितकारक ठरू शकणार आहे. जितेश शर्मा हा पर्यायी यष्टीरक्षक फलंदाज संघामध्ये आहे. तसेच रिंकू सिंग याला मधल्या फळीत खेळण्याची संधी मिळेल का, याचे उत्तरही या मालिकेदरम्यान मिळेल..AUS vs IND: तीन स्पिनर्स, एक वेगवान गोलंदाज... पहिल्या T20I साठी अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन.मिचेल मार्शकडून आशामिचेल मार्शच्या नेतृत्वात ऑस्ट्रेलियन संघाने एकदिवसीय मालिका जिंकण्याची किमया साधली. आता मिचेल मार्शकडून टी-२० मालिकेतही आशा बाळगली जाणार आहे. ट्रॅव्हिस हेड, टीम डेव्हिड, मार्कस स्टॉयनिस या खेळाडूंकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तसेच मालिकेच्या उत्तरार्धात संघाशी जोडला जाणारा ग्लेन मॅक्सवेल याच्या कामगिरीकडेही लक्ष असणार आहे.आजची पहिली टी-२० लढतभारत-ऑस्ट्रेलिया, कॅनबेरादुपारी १.४५ वाजताथेट प्रक्षेपण - जिओहॉटस्टार व स्टार स्पोर्ट्स वाहिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.