IND vs AUS 1st T20I : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची रंगीत तालीम आजपासून: भारत-ऑस्ट्रेलिया लढत Live कुठे पाहाल, जाणून घ्या वेळ

India vs Australia T20I 1st Match:सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय संघाने कात टाकली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने २९ सामन्यांमधून २३ सामन्यांमध्ये विजय साकारले आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
कॅनबेरा, ता. २८ ः भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. पुढील वर्षी (२०२६) टी-२० विश्‍वकरंडकाचे आयोजन भारत व श्रीलंका या देशांमध्ये करण्यात येणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेची रंगीत तालीम म्हणून या मालिकेकडे बघण्यात येत आहे. याप्रसंगी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्या फलंदाजी फॉर्मकडे विशेष लक्ष असणार आहे.

