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IND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्सवर भारताची अग्निपरीक्षा! जो रूटला रोखलं तरच मालिका जिंकण्याची संधी; रोहित-विराटवर मोठी जबाबदारी

India vs England 3rd ODI preview: भारत-इंग्लंड वनडे मालिका १-१ अशा बरोबरीत असताना लॉर्ड्सवरील निर्णायक सामन्यात विजयासाठी भारतीय संघाला फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांत सुधारणा करावी लागणार आहे.
IND vs ENG 3rd ODI

IND vs ENG 3rd ODI

esakal

सुनंदन लेले
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लंडन : मालिका १-१ अशा बरोबरीत असल्यामुळे दोन्ही संघांनी एकेका सामन्यात अपेक्षित कामगिरी केली आहे; मात्र आज होणारा निर्णायक सामना जिंकण्यासाठी भारताला गोलंदाजी आणि फलंदाजी या दोन्ही क्षेत्रांत लक्षणीय सुधारणा करावी लागणार आहे.

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