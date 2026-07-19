IND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्सवर भारताची अग्निपरीक्षा! जो रूटला रोखलं तरच मालिका जिंकण्याची संधी; रोहित-विराटवर मोठी जबाबदारी

लंडन : मालिका १-१ अशा बरोबरीत असल्यामुळे दोन्ही संघांनी एकेका सामन्यात अपेक्षित कामगिरी केली आहे; मात्र आज होणारा निर्णायक सामना जिंकण्यासाठी भारताला गोलंदाजी आणि फलंदाजी या दोन्ही क्षेत्रांत लक्षणीय सुधारणा करावी लागणार आहे..एकीकडे भन्नाट फलंदाजी करणाऱ्या ज्यो रूटला रोखण्याचे आव्हान आहे तर दुसरीकडे फलंदाजीत किमान एक मोठी भागीदारी रचणे, तसेच मधल्या षटकांच्या सत्रात फलंदाजांना बाद करण्याची शक्कल शोधावी लागणार आहे..IND vs ENG : पहिल्या वन डेतील मॅच विनर मालिकेतून बाहेर; निर्णायक लढतीपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का....तरीही रोहितबाबत प्रश्नचिन्हभारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने जरी विधान दिलेले असले तरी रविवारचा सामना हा रोहित शर्माचा अखेरचा सामना ठरायची शक्यता पूर्णपणे मिटलेली नाही..दुसऱ्या सामन्यातील पराभवात सर्वात मुख्य कारण समोर आले ते फलंदाजी करताना न झालेल्या मोठ्या भागीदारीचे. तीन बाद १७८ अशा सुस्थितीतून भारताचा डाव कोसळला. विराट कोहली नको त्या वेळी बाद झाला तर अष्टपैलू खेळाडूंनी साफ निराशा केली. गोलंदाजी करताना सुरुवात जबरदस्त झाली; पण नंतर ज्यो रूटला थांबवणे किंवा बाद करणे शक्य झाले नाही. एकहाती त्याने संघाला विजयाकडे नेले. रविवारच्या सामन्यात याच दोन चुका प्रामुख्याने सुधारणे गरजेचे होणार आहे..कर्णधार शुभमन गिल दोनही सामन्यांत छान फलंदाजी करताना दिसला. त्याच्या फटक्यांतील ताकद, विश्वास, सहजता सगळेच सुंदर होते. उलटपक्षी ज्या रोहित शर्माने २०१९ विश्वचषक स्पर्धेत पाच शतके ठोकली होती तो काहीसा चाचपडत फलंदाजी करीत होता. दुसऱ्या सामन्यात विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यरची अर्धशतके जमेची बाजू होती. तरीही एकत्रित चांगली कामगिरी करणे प्रमुख फलंदाजांना अजून जमलेले नाही..IND vs ENG, 2nd ODI: गिलची तंदुरुस्ती अन् रोहितच्या फॉर्मवर लक्ष; इंग्लंडविरुद्ध दुसरा सामना आज रंगणार .सामना मुद्दामहून स्थानिक वेळेनुसार ११ वाजता ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून हा सामना वेळेवर संपावा आणि खेळावर प्रेम करणाऱ्या सर्वांना विश्वचषक फुटबॉलचा अंतिम सामना बघता यावा, अशी योजना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.