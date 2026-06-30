IND vs ENG : भारतीय संघाचा स्टार खेळाडूच्या फिटनेसची चिंता कायम; शुभमन गिल, लोकेश राहुल यांनी घेतला निर्णय

Nitish Kumar Reddy's Fitness Update: अशातच भारतीय संघाने नुकतीच आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळली. मात्र, या मालिकेत भारताला ०-२ असा पराभव स्वीकारावा लागला. विशेष म्हणजे, क्रिकेटच्या इतिहासात आयर्लंडने भारताविरुद्ध पहिल्यांदाच मालिका जिंकत इतिहास रचला. आता या पराभवानंतर भारतीय संघासमोर इंग्लंडचे मोठे आव्हान असणार आहे. १४ जुलैपासून भारत आणि इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे..मात्र, या मालिकेपूर्वी टीम इंडियाची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत खेळणार की नाही, याबाबत अजूनही साशंकता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याला आणखी काही दिवस विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. .INDW vs ENGW: वर्ल्डकपपूर्वी भारतीय संघाला बसला मोठा धक्का; इंग्लंडमध्ये खेळताना 'या' एका चुकीमुळे टीम इंडियाने मालिका गमावली!.डाव्या मांडीच्या स्नायूला झालेल्या दुखापतीमुळे नितीशला यापूर्वी आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेलाही मुकावं लागलं होतं. ही दुखापत गंभीर नसली, तरी बीसीसीआय कोणताही धोका पत्करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे त्याच्या फिटनेसवर सध्या बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे..बीसीसीआयला आशा आहे की नितीश पुढील महिन्यात मैदानावर पुनरागमन करेल. मात्र, इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत तो खेळेल की नाही, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. जर तो या मालिकेला मुकला, तर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतून त्याच्या पुनरागमनाची शक्यता आहे..दरम्यान, इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ टप्प्याटप्प्याने इंग्लंडमध्ये दाखल होणार आहे. कर्णधार शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांच्यासह काही खेळाडू सरावासाठी लवकर इंग्लंडला पोहोचतील. तर उर्वरित खेळाडू १२ जुलैपर्यंत संघात सहभागी होणार आहेत..IND vs ENG: भारतीय फॅन्ससाठी भारत-इंग्लंड T20I सामन्यांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल, ECB चा निर्णय; किती वाजता सुरू होणार मॅच?.भारताचा इंग्लंड दौरा (वनडे मालिका)१४ जुलै – पहिला वनडे, एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम१६ जुलै – दुसरा वनडे, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ१९ जुलै – तिसरा वनडे, लॉर्ड्स, लंडन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.