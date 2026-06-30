Cricket

IND vs ENG : भारतीय संघाचा स्टार खेळाडूच्या फिटनेसची चिंता कायम; शुभमन गिल, लोकेश राहुल यांनी घेतला निर्णय

Nitish Kumar Reddy's Fitness Update: इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी नितीश कुमार रेड्डीच्या फिटनेसबाबत मोठं अपडेट समोर आलं आहे. दुखापतीमुळे त्याच्या पुनरागमनावर अजूनही सस्पेन्स कायम असून BCCI कोणताही धोका पत्करण्याच्या तयारीत नाही.
Nitish Kumar Reddy

IND vs ENG

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Nitish Kumar Reddy's Fitness Update: अशातच भारतीय संघाने नुकतीच आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळली. मात्र, या मालिकेत भारताला ०-२ असा पराभव स्वीकारावा लागला. विशेष म्हणजे, क्रिकेटच्या इतिहासात आयर्लंडने भारताविरुद्ध पहिल्यांदाच मालिका जिंकत इतिहास रचला.

आता या पराभवानंतर भारतीय संघासमोर इंग्लंडचे मोठे आव्हान असणार आहे. १४ जुलैपासून भारत आणि इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
nitish kumar
IND vs ENG
cricket news today
Marathi cricket news