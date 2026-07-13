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IND vs ENG ODI: रोहित-विराटच्या पुनरागमनाने टीम इंडियाच्या अपेक्षा वाढल्या; इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत बदलणार चित्र?

Rohit Sharma and Virat Kohli return for ODI series: भारत-इंग्लंड वनडे मालिकेसाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा भारतीय संघात परतले आहेत. टी-20 मालिकेतील निराशेनंतर अनुभवी खेळाडूंसह टीम इंडिया पुनरागमन करणार का?
IND vs ENG ODI

IND vs ENG ODI

esakal

सुनंदन लेले
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बर्मिंगहॅम : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघावर इंग्लंडमधील टी-२० मालिकेत पराभवाची नामुष्की ओढवली. आता येत्या १४ जुलैपासून भारत-इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका रंगणार आहे.

भारतीय संघामध्ये या मालिकेसाठी विराट कोहली, रोहित शर्मा या अनुभवी खेळाडूंचा समावेश असणार आहे. याच कारणामुळे टीम इंडियाच्या आशा उंचावल्या आहेत.

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