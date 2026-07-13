IND vs ENG ODI: रोहित-विराटच्या पुनरागमनाने टीम इंडियाच्या अपेक्षा वाढल्या; इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत बदलणार चित्र?

बर्मिंगहॅम : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघावर इंग्लंडमधील टी-२० मालिकेत पराभवाची नामुष्की ओढवली. आता येत्या १४ जुलैपासून भारत-इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका रंगणार आहे. भारतीय संघामध्ये या मालिकेसाठी विराट कोहली, रोहित शर्मा या अनुभवी खेळाडूंचा समावेश असणार आहे. याच कारणामुळे टीम इंडियाच्या आशा उंचावल्या आहेत..टी-२० विश्वविजेतेपद दोन वेळा सलग पटकावल्याने भारतीय संघ या प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये अभेद्य असल्याची गोष्टी केल्या जात होत्या, ज्याला मागील तीन आठवड्यांत चांगलाच सुरुंग लागला आहे. भारतीय संघाने प्रथम आयर्लंडसमोर सलग दोन सामने गमावल्याने यजमान संघाने पहिल्यांदा भारतासमोर मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला..IND vs NZ: टीममधून बाहेर ते स्टार परफॉर्मर... रोहित शर्माचा 'तो' गुरुमंत्र टर्निंग पॉईंट ठरला; संजू सॅमसनची चमकदार कमबॅक स्टोरी.नंतर इंग्लंडने भारताला टी-२० मालिकेत झोडपून काढले. सक्षम समजल्या जाणाऱ्या भारतीय टी-२० संघाला कोणतीच छाप पाडता आली नाही. गोलंदाजीत किंचितसा अनुभव कमी होता; पण फलंदाजी कागदावर अनुभवी आणि मजबूत वाटत होती. मैदानावर त्याच भलतेच चित्र उमटलेले बघायला मिळाले. .आता १४ जुलैपासून भारतीय संघ तीन सामन्यांच्या मालिकेत इंग्लंड संघाला भिडणार आहे. एकदिवसीय भारतीय संघात अनुभवाचा आधार असल्याने जरा अपेक्षा जास्त असतील, कारण सरळ आहे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली भारतीय संघाचा भाग असणार आहेत..IND vs NZ: रोहित शर्माचा फॉर्म खराब झाल्याची टीम इंडियाला चिंता? कर्णधार शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'नेहमीच तो...'.भारतीय संघाचा सरावदोनही संघ साऊथँम्पटनला शनिवारी शेवटचा टी-२० सामना खेळून रविवारी बर्मिंगहॅमला आले. टी-२० संघाचा भाग नसलेल्या खेळाडूंनी सराव करून तयारी चालू ठेवली. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सरावात सहभागी होत असल्याने पत्रकारांनी सराव केंद्राकडे धाव घेतली. सराव झाला तरी कोणी खेळाडू पत्रकारांना भेटला नाही. सोमवारी संपूर्ण भारतीय संघ सराव करून पहिल्या एकदिवसीय सामन्याची तयारी करणार आहे. त्याच वेळी एकदिवसीय मालिकेबद्दलचे भारतीय संघ व्यवस्थापनाचे विचार कळणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.