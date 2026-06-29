IND vs IRE: भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर अश्विनचा संताप; थेट IPL वरच फोडलं खापर, म्हणाला...

Ashwin Blames IPL After India's Series Loss: भारत आणि आयर्लंड(IND vs IRE) यांच्यातील दोन सामन्यांची टी-20 मालिका भारतीय संघासाठी अत्यंत निराशाजनक ठरली. या मालिकेत भारतीय संघाची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. आयर्लंडने दमदार खेळ करत भारताचा २-० असा धुव्वा उडवला. विशेष म्हणजे, इतिहासात प्रथमच आयर्लंडने भारताविरुद्ध टी-20 मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला. पहिल्या सामन्यात भारताला ३४ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला, तर दुसऱ्या सामन्यातही टीम इंडियाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. या लाजिरवाण्या पराभवानंतर भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन भारतीय संघावर चांगलाच भडकला..भारतीय संघाने टी-20 विश्वचषक जिंकून अवघे तीन महिनेही पूर्ण झाले नव्हते, आणि त्यानंतरच आयर्लंडविरुद्ध ०-२ असा पराभव स्वीकारावा लागला. या मालिकेसाठी भारतीय संघात अनेक मोठे बदल करण्यात आले होते. श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, तर युवा तिलक वर्माची उपकर्णधार म्हणून निवड झाली होती. तसेच १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचाही संघात समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्याला संपूर्ण मालिकेत अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळाले नाही..आयर्लंडविरुद्धचे दोन्ही सामने गमावल्यानंतर आयर्लंडने इतिहास रचत मालिका २-० अशी आपल्या नावावर केली. या पराभवानंतर रविचंद्रन अश्विनने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर भारतीय फलंदाजांच्या कामगिरीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली..काय म्हणाला रविचंद्रन अश्विन?अश्विन म्हणाला, "हा पराभव भारतीय क्रिकेटसाठी आरसा दाखवणारा आहे. आपल्या फलंदाजांना आता आयपीएलमधील फलंदाजीसाठी पोषक खेळपट्ट्यांवर खेळण्याची सवय झाली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कठीण खेळपट्ट्यांवर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.".तो पुढे म्हणाला, "आयपीएलमध्ये जशा फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्ट्या असतात, तशा आयर्लंडमध्ये नव्हत्या. त्यामुळे भारतीय फलंदाजांना धावा करता आल्या नाहीत. काही खेळाडू थेट आयपीएलमधून या मालिकेत आले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खरी परीक्षा अशाच खेळपट्ट्यांवर होते, जिथे चेंडू अधिक स्विंग होतो आणि उसळीही जास्त असते.".Ravichandran Ashwin: सूर्याची थेट संघातून हकालपट्टी! अश्विनने BCCI ला सुनावले; विचारला 'हा' धारदार प्रश्न!.अश्विनने पुढे युवा खेळाडूंनाही सल्ला दिला. तो म्हणाला, "आयपीएलमुळे भारतीय फलंदाजी मजबूत झाली असली, तरी कठीण परिस्थितीत मोठी खेळी करणे हेच खरे आव्हान असते. युवा खेळाडूंनी अशा परिस्थितीत खेळण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. त्यातूनच ते अधिक परिपक्व आणि यशस्वी क्रिकेटपटू बनतील.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.