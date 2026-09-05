IND vs PAK: महिला आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती

India vs Pakistan Women Asia Cup 2026 Live Streaming: महिला आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत आज भारत आणि पाकिस्तान(India vs Pakistan) हे आमनेसामने असणार आहेत. भारतीय संघाने उपांत्य फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात भारतीय संघाचे पारडे जड असणार आहे. परंतु भारत आणि पाकिस्तान यांचा सामना असला की याची उत्सुकता शिगेला पोहोचते. या स्पर्धेचा नववा सामना ५ सप्टेंबर रोजी दुबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये रंगणार आहे. भारत-पाकिस्तान महामुकाबला थेट कुठे आणि कधी पाहता येणार? जाणून घ्या सामन्याची वेळ, आणि मोफत कुठे पाहता येणार आहे..भारतासाठी हा सामना एक औपचारिकताच आहे, कारण भारतीय संघ आधीच उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरला आहे. पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी अजून एका विजयाची गरज आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या सामन्यात प्रबळ दावेदार म्हणून उतरेल, कारण भारताने महिला क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानला सातत्याने पराभूत केले आहे..ASIA CUP 2026: जेमिमा रॉड्रिग्स आशिया कप आणि आशियाई खेळांमधून बाहेर; BCCI चा मोठा निर्णय, ‘या’ धडाकेबाज फलंदाजाला मिळाली संधी.दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या १७ सामन्यांपैकी भारताने १४ सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानने केवळ तीन सामने जिंकले आहेत. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील शेवटचा सामना महिला टी-२० विश्वचषकात झाला होता, जिथे भारतीय संघाने आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांचा ६४ धावांनी पराभव केला होता.भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला आशिया कप २०२६चा नववा सामना आज म्हणजेच शनिवार, ५ सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. महिला आशिया कप २०२६मधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघाचा नववा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल..सामना किती वाजता?भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला आशिया कप २०२६चा नववा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होईल, तर दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीसाठी अर्धा तास आधी म्हणजेच सायंकाळी ७:३० वाजता मैदानात उतरतील..कुठे पाहता येणार सामना?भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला आशिया कप २०२६ सामन्याचे भारतात थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स टेन १ या दूरचित्रवाणी वाहिनीवर पाहता येईल. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचे प्रादेशिक भाषांमधील थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स टेन ३ आणि सोनी स्पोर्ट्स टेन ४ वरही पाहता येईल. भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला आशिया कप २०२६ सामन्याचे थेट प्रक्षेपण सोनीलिव्हवर पाहता येईल. तसेच भारतात डीडी स्पोर्ट्स आणि डीडी फ्री डिशवर महिला आशिया कप २०२६ सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहता येईल..IND vs PAK: आज पुन्हा भारत-पाकिस्तान आमनेसामने; स्मृती मानधनाचा फॉर्म निर्णायक ठरणार, हरमनप्रीत कौरकडूनही मोठ्या खेळीची अपेक्षा.भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघभारतीय महिला संघ: स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाळी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांती गौड, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव.पाकिस्तान महिला संघ: मुनीबा अली (यष्टीरक्षक), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कर्णधार), उम्म-ए-हानी, एमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इक्बाल, सायरा जबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.