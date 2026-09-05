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IND vs PAK: महिला आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती

India vs Pakistan Women Asia Cup 2026 Live Streaming: महिला आशिया कप २०२६मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आज महामुकाबला रंगणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होणार असून LIVE ब्रॉडकास्टिंग, SonyLIV स्ट्रीमिंग, DD Sports आणि DD Free Dish वर सामना कुठे आणि कधी पाहता येणार, याची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
India vs Pakistan Women Asia Cup 2026 Live Streaming

India vs Pakistan Women Asia Cup 2026 Live Streaming

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India vs Pakistan Women Asia Cup 2026 Live Streaming: महिला आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत आज भारत आणि पाकिस्तान(India vs Pakistan) हे आमनेसामने असणार आहेत. भारतीय संघाने उपांत्य फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात भारतीय संघाचे पारडे जड असणार आहे.

परंतु भारत आणि पाकिस्तान यांचा सामना असला की याची उत्सुकता शिगेला पोहोचते. या स्पर्धेचा नववा सामना ५ सप्टेंबर रोजी दुबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये रंगणार आहे. भारत-पाकिस्तान महामुकाबला थेट कुठे आणि कधी पाहता येणार? जाणून घ्या सामन्याची वेळ, आणि मोफत कुठे पाहता येणार आहे.

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