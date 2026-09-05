IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध अशी असेल टीम इंडियाची Playing XI? स्मृती शेफालीसह ‘या’ खेळाडूंना मिळणार संधी; जाणून घ्या संपूर्ण संघ

India vs Pakistan Women Playing XI: महिला आशिया कप २०२६मध्ये भारतीय महिला संघाने उपांत्य फेरीतील आपले स्थान आधीच निश्चित केले आहे. मात्र, उपांत्य फेरीपूर्वी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी खास असणार आहे. दोन्ही संघ ५ सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर आमनेसामने येणार आहेत..हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने स्पर्धेतील सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. विशेष म्हणजे हाँगकाँगविरुद्धच्या सामन्यात स्मृती मंधानाने शानदार शतक झळकावत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यातही तिच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल..IND vs PAK: महिला आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा आणि प्रतीका रावल यांच्यावर भारताच्या डावाची सुरुवात करण्याची जबाबदारी असू शकते. स्मृती मंधाना सध्या शानदार फॉर्ममध्ये आहे. हाँगकाँगविरुद्ध तिने ६४ चेंडूत १२४ धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीत तिने १४ चौकार आणि ७ षटकार लगावले. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्धही भारतीय संघाला तिच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतील..शेफाली वर्माला मागील सामन्यात मोठी खेळी करता आली नाही. मात्र, थायलंडविरुद्ध तिने ३६ चेंडूत ६४ धावांची आक्रमक खेळी केली होती. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध ती पुन्हा एकदा आक्रमक सुरुवात करून देण्याचा प्रयत्न करेल. जेमिमा रॉड्रिग्ज दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर असल्याने प्रतीका रावलला संघात संधी मिळाली आहे. आता पाकिस्तानसारख्या मोठ्या प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध ती आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न करेल..मधल्या फळीत हरमनप्रीत कौर, रिचा घोष आणि भारती फुलमाळी यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासोबत अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा हीदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल. हरमनप्रीत कौरला या स्पर्धेत अद्याप मोठी खेळी करता आलेली नाही. मात्र, भारत-पाकिस्तान सामना म्हटलं की मोठ्या सामन्यात तिच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असते..पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये भारताच्या सलामीवीरांनी चांगली फलंदाजी केल्यामुळे मधल्या फळीतील फलंदाजांना फारशी संधी मिळाली नाही. त्यामुळे रिचा घोष आणि भारती फुलमाळी यांना पाकिस्तानविरुद्ध अधिक वेळ फलंदाजी करण्याची संधी मिळू शकते. दीप्ती शर्मा फलंदाजीसोबतच गोलंदाजीतही संघासाठी महत्त्वाची आहे. तिच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळे भारतीय संघाची मधली फळी अधिक मजबूत होते..पाकिस्तानविरुद्ध भारत तीन फिरकीपटूंसह मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. *प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड आणि श्री चरणी* यांच्यावर गोलंदाजीची जबाबदारी असू शकते. प्रेमा रावतने मागील सामन्यात शानदार गोलंदाजी करत दोन बळी मिळवले होते. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्धही तिच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. श्री चरणी ही भारताच्या गोलंदाजीतील महत्त्वाची खेळाडू आहे. तिच्या फिरकीसमोर फलंदाजांना अडचणी येऊ शकतात..IND vs PAK: आज पुन्हा भारत-पाकिस्तान आमनेसामने; स्मृती मानधनाचा फॉर्म निर्णायक ठरणार, हरमनप्रीत कौरकडूनही मोठ्या खेळीची अपेक्षा.दुसरीकडे, नंदनी शर्मा आणि क्रांती गौड या दोन्ही वेगवान गोलंदाजांनीही आतापर्यंत चांगली साथ दिली आहे. नंदनीने बळी मिळवण्यात आघाडी घेतली आहे, तर क्रांतीने आपल्या गोलंदाजीने फलंदाजांवर दबाव निर्माण केला आहे..पाकिस्तानविरुद्ध भारताची संभाव्य प्लेइंग ११स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर,(कर्णधार ) रिचा घोष, भारती फुलमाळी, दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड आणि श्री चरणी.भारताने उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले असले तरी पाकिस्तानविरुद्धचा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. भारताचा संघ या सामन्यात प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. विशेषतः स्मृती मंधानाचा सध्याचा फॉर्म आणि भारतीय गोलंदाजांची कामगिरी पाहता पाकिस्तानसमोर भारताला रोखण्याचं मोठं आव्हान असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.