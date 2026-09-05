Cricket

IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध अशी असेल टीम इंडियाची Playing XI? स्मृती शेफालीसह ‘या’ खेळाडूंना मिळणार संधी; जाणून घ्या संपूर्ण संघ

India vs Pakistan Women Playing XI: महिला आशिया कप २०२६मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ५ सप्टेंबरला सामना होणार आहे. उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित केलेल्या भारतीय संघाच्या संभाव्य प्लेइंग XI जाणून घ्या.
IND vs PAK

IND vs PAK

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India vs Pakistan Women Playing XI: महिला आशिया कप २०२६मध्ये भारतीय महिला संघाने उपांत्य फेरीतील आपले स्थान आधीच निश्चित केले आहे.

मात्र, उपांत्य फेरीपूर्वी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी खास असणार आहे. दोन्ही संघ ५ सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर आमनेसामने येणार आहेत.

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