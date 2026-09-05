IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध भारत नेहमीच एक पाऊल पुढे; महामुकाबल्याआधी दीप्ती शर्माचा आत्मविश्वास, म्हणाली “आम्ही कायम त्यांच्यापेक्षा सरस”

दुबई : पाकिस्तानविरुद्ध गेल्या अनेक सामन्यांत प्रत्येक वेळी आम्ही एक पाऊल पुढेच राहिलेलो आहे, असा विश्वास भारतीय अष्टपैलू दीप्ती शर्माने व्यक्त केला. महिला आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत उद्या होणाऱ्या पाकविरुद्ध सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर ती बोलत होती..या अगोदरच्या आशिया करंडक स्पर्धा असो वा विश्वकरंडक स्पर्धा आम्ही नेहमीच त्यांच्या पुढे राहिलो आहोत हे सत्य आहे, असे दीप्ती ठामपणे म्हणाली. आमचा पूर्ण संघ उत्तम कामगिरी करीत आहे. गोलंदाजी असो फलंदाज आमचा संघ समतोल आहे. .WOMEN’S ASIA CUP 2026: आजपासून टीम इंडियाचा आशिया कपचा थरार! थायलंडविरुद्ध पहिला सामना; जाणून घ्या LIVE कुठे अन् कधी पाहाल.ज्याला लय सापडते ती महिला खेळाडू अधिक चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करते आणि आम्ही तिच्याभोवती खेळत असतो, असे दीप्तीने सांगितले. पाकिस्तान संघाबाबत विचारले असता दीप्ती म्हणाली, आम्ही आमच्या संघाची फलंदाजी आणि गोलंदाजीचा विचार करतो, प्रतिस्पर्धी काय करतात यापेक्षा आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार खेळत असतो..Asia Cup 2026: भारतीय महिला संघाची मोहीम आजपासून; आशिया करंडक टी-२० हरमनप्रीत कौरच्या टीमकडून सातत्य अपेक्षित.या स्पर्धेत दोन सामन्यांत मिळून दीप्तीने सहा विकेट मिळवलेल्या आहेत. उद्याच्या सामन्यासाठी संघरचना कशी असेल, हे सांगण्यास दीप्तीने नकार दिला. दीप्तीने नवोदित फिरकी गोलंदाज श्रीचरणी आणि प्रेमा रावत यांचे कौतुक केले. चरणीकडे चांगली गुणवत्ता आहे. गेल्या वर्षात तिने प्रभावशाली कामगिरी केलेली आहे. चेंडूला फिरक देण्याची तिची क्षमता अफलातून आहे, असे दीप्ती शर्मा म्हणाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.