Cricket

IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध भारत नेहमीच एक पाऊल पुढे; महामुकाबल्याआधी दीप्ती शर्माचा आत्मविश्वास, म्हणाली “आम्ही कायम त्यांच्यापेक्षा सरस”

Deepti Sharma on India vs Pakistan : पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याआधी भारतीय अष्टपैलू दीप्ती शर्माने मोठं वक्तव्य केलं आहे. गेल्या अनेक सामन्यांमध्ये भारत पाकिस्तानपेक्षा एक पाऊल पुढे राहिला असून संघाची फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही भक्कम असल्याचा विश्वास दीप्तीने व्यक्त केला.
IND vs PAK

IND vs PAK

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दुबई : पाकिस्तानविरुद्ध गेल्या अनेक सामन्यांत प्रत्येक वेळी आम्ही एक पाऊल पुढेच राहिलेलो आहे, असा विश्वास भारतीय अष्टपैलू दीप्ती शर्माने व्यक्त केला. महिला आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत उद्या होणाऱ्या पाकविरुद्ध सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर ती बोलत होती.

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