Cricket

INDW vs PAKW: भारताची टी-२० वर्ल्डकप मोहीम आजपासून; आज भारत-पाक आमनेसामने, कशी असेल Playing 11

India Women Start T20 World Cup Journey: भारतीय महिला संघाची टी-20 विश्वचषक मोहिम पाकिस्तानविरुद्धच्या हायव्होल्टेज सामन्याने सुरू होणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारत विजयी सुरुवातीच्या तयारीत आहे.
INDW vs PAKW

INDW vs PAKW

esakal

सुनंदन लेले
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बर्मिंगहॅम : काही महिन्यांपूर्वी एकदिवसीय विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर आता भारतीय महिला संघाला टी-२० विश्वकरंडकातही अजिंक्यपद मिळवण्याचे वेध लागले आहेत. या मोहिमेची सुरुवात उद्या होत असून सलामीलाच पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान आहे. भारतीयांचा एकूणच अनुभव पाहता ही लढत जिंकणे कठीण जाणार नाही.

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