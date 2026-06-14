INDW vs PAKW: भारताची टी-२० वर्ल्डकप मोहीम आजपासून; आज भारत-पाक आमनेसामने, कशी असेल Playing 11

बर्मिंगहॅम : काही महिन्यांपूर्वी एकदिवसीय विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर आता भारतीय महिला संघाला टी-२० विश्वकरंडकातही अजिंक्यपद मिळवण्याचे वेध लागले आहेत. या मोहिमेची सुरुवात उद्या होत असून सलामीलाच पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान आहे. भारतीयांचा एकूणच अनुभव पाहता ही लढत जिंकणे कठीण जाणार नाही..महिलांची ही टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा शुक्रवारपासून सुरू झाली आणि सगळ्यांचे लक्ष आता बर्मिंगहॅमच्या एजबास्टन मैदानाकडे लागले आहे. कारण साधे आहे भारतीय संघ पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानसोबत लढणार आहे. भारतीय संघाने एकदिवसीय विश्वचषक जिंकल्यावर संघाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे..T20 WC, IND vs ENG SF: अभिषेक शर्मा दुसऱ्याच षटकात गेला, संजू सॅमसन म्हणालेला, अरे घाई नको करू... ! इंग्लंडच्या रणनीतीने हैराण.हरमनप्रीत कौरच्या संघाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. दोन संघांदरम्यान झालेल्या सामन्यात बहुतांशी वेळा भारतीय संघाचा वरचष्मा राहिला आहे. रविवारी होणाऱ्या सामन्यातही भारतीय संघ गुणवत्ता आणि बरोबरीने दर्जेदार २० क्रिकेट खेळण्याच्या अनुभवाच्या जोरावर बाजी मारेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्माची सलामीची जोडी आक्रमक खेळ करते, याचा विचार करून त्यांना रोखायला पाकिस्तान सादीया इक्बाल आणि नाशरा सिंधूचा वापर करेल, असे वाटते. भारतीय संघाची ताकद फलंदाजीत दडलेली आहे. कप्तान हरमन प्रीत कौर सोबतीला जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि रिचा घोष आहेत. उलटपक्षी पाकिस्तानची मुख्य मदार कप्तान फातिमा सनावर आहे. भारताची गोलंदाजी चालू असताना लक्ष रेणुका सिंग ठाकूर आणि अष्टपैलू दीप्ती शर्मावर असेल..भारतीय संघाने विश्वचषक स्पर्धेअगोदर इंग्लंडमध्ये काही सामने खेळले असल्याने स्थानिक वातावरणाशी जुळवून घेताना खेळाडूंना कठीण जाणार नाहीये. रविवारच्या सामन्यासाठी एजबास्टन मैदानाची खेळपट्टी टी-२० क्रिकेटला साजेशी म्हणजे फलंदाजीला पोषक बनवायचा प्रयत्न केला जातो आहे. बर्मिंगहॅमला अजून खूप गरम हवा नाही. म्हणजेच आल्हाददायक वातावरणात सामना होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे. टी-२० विश्वचषकातील भारत वि. पाकिस्तान सामना रविवारी होणार असल्याने भारतातील अफगाणिस्तान समोरचा एकदिवसीय सामना शनिवारी हलवण्यात आला..India vs England: वानखेडेवर महासंग्राम! सलग दुसऱ्या अंतिम फेरीसाठी भारत सज्ज; धोकादायक इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य लढतीची उत्कंठा शिगेला.तयारी उत्तम : अमोल मुजुमदारसराव आणि सामन्याचे योग्य मिश्रण झाल्याने भारतीय संघाची तयारी मस्त झाली आहे. आम्ही सराव सामन्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रसंगांचा आणि परिस्थितीचा अभ्यास केला आहे. खेळाडू तंदुरुस्त आहेत आणि अपेक्षांचे ओझे झेलत सर्वोत्तम खेळ करायला उत्सुक आहेत. सर्वांना कल्पना आहे, की सामना पाकिस्तानसमोर असला की वातावरण बदलते. त्यामुळे खेळाडू त्याची मनातून तयारी करतात..भारताचा प्लेइंग-11शेफाली वर्मा, स्मृती मंधाना, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, राधा यादव, अरुंधती रेड्डी, श्री चरणी, क्रांती गौड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.