IND vs SL, Asian Games: भारत-श्रीलंका सेमीफायनलमध्ये पाऊस आला तर काय होणार? सामना रद्द झाल्यास फायनलचं तिकीट कुणाला मिळणार?

Who Will Reach the Final If the Match Is Abandoned?: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना मंगळवारी (२८ सप्टेंबर) रंगणार होता. मात्र, पावसामुळे या सामन्यात खोडा घातला आणि हा सामना एकही चेंडू न खेळता रद्द करण्यात आला. मात्र, भारतीय संघ या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचला. यासाठी आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे नियम महत्त्वाचे ठरतात..यानंतर श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्यातील सामनाही पावसामुळे रद्द करण्यात आला. नियमानुसार श्रीलंकेने उपांत्य फेरीत आपलं स्थान पक्कं केलं. आता उपांत्य फेरीत भारत विरुद्ध श्रीलंका असा सामना रंगणार आहे.मात्र, या सामन्यातही पावसाने खेळ होऊ दिला नाही, तर फायनलमध्ये कोणता संघ आपलं स्थान पक्कं करणार? यासाठी नेमका काय नियम आहे, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे..IND vs AFG Asian Games: एकही चेंडू न खेळता भारत उपांत्य फेरीत; अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात नेमकं काय घडलं? नियम काय सांगतो?.भारत आणि श्रीलंका यांच्यात उपांत्य फेरीचा सामना कधी?पावसामुळे एकही उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खेळवला गेला नाही. त्यामुळे आता नियमानुसार भारत आणि श्रीलंका यांच्यात उपांत्य फेरीचा सामना रंगणार आहे. हा सामना १ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, या दिवशीचा हा दुसरा सामना असेल. पहिला सामना पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात होणार आहे.भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी १० वाजता सुरू होईल. त्याआधी अर्धा तास म्हणजेच सकाळी ९.३० वाजता नाणेफेक होईल..हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर?भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. सामना रद्द होऊनही भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला. यामागे भारताचं सीडिंग महत्त्वाचं ठरलं.या स्पर्धेत भारतीय संघ टॉप सीडेड संघ होता. त्यामुळे नियमानुसार भारताला थेट उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान देण्यात आलं होतं. नॉकआउट सामना कोणत्याही कारणामुळे रद्द झाला, तर उच्च सीडिंग असलेल्या संघाला पुढच्या फेरीत प्रवेश दिला जातो..मात्र, आता भारत आणि श्रीलंका यांच्यात होणारा उपांत्य फेरीचा सामनाही पावसामुळे रद्द झाला तर यासाठी वेगळा नियम लागू होईल. या सामन्यासाठी रिझर्व्ह डे ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पावसामुळे सामना होऊ शकला नाही आणि निकाल लागला नाही, तर सामना दुसऱ्या दिवशी खेळवला जाणार नाही..IND VS PAK: भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने! आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हॉकी महामुकाबला कधी, कुठे, किती वाजता? LIVE कुठे पाहायचा?.अशावेळी आयसीसी टी-२० क्रमवारीत वर असलेल्या संघाला पुढच्या फेरीत प्रवेश दिला जाईल. त्यामुळे भारताचं टी-२० क्रमवारीतील स्थान श्रीलंकेपेक्षा वर असेल आणि उपांत्य फेरीचा सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर भारताला थेट फायनलमध्ये प्रवेश मिळू शकतो. आता भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील उपांत्य फेरीत नेमकं काय होतं, सामना होतो की पावसामुळे पुन्हा रद्द होतो, याकडे संपूर्ण क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.