Cricket

IND vs SL, Asian Games: भारत-श्रीलंका सेमीफायनलमध्ये पाऊस आला तर काय होणार? सामना रद्द झाल्यास फायनलचं तिकीट कुणाला मिळणार?

Who Will Reach the Final If the Match Is Abandoned?: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत सामना होणार आहे. पण पावसामुळे सामना रद्द झाला तर काय होईल? रिझर्व्ह डे नसल्यास कोणता संघ थेट फायनलमध्ये पोहोचेल, जाणून घ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील नियम.
Who Will Reach the Final If the Match Is Abandoned?

Who Will Reach the Final If the Match Is Abandoned?

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Who Will Reach the Final If the Match Is Abandoned?: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना मंगळवारी (२८ सप्टेंबर) रंगणार होता.

मात्र, पावसामुळे या सामन्यात खोडा घातला आणि हा सामना एकही चेंडू न खेळता रद्द करण्यात आला. मात्र, भारतीय संघ या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचला. यासाठी आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे नियम महत्त्वाचे ठरतात.

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