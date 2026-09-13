IND vs SL Final: भारत-श्रीलंका फायनलमध्ये रंगणार थरार! शेफाली-दीप्ती ठरणार गेमचेंजर; आठव्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याची संधी

दुबई : गतवेळेस झालेल्या पराभवाची पतरफेड करून महिला आशिया करंडक आठव्यांदा जिंकण्याची संधी भारतासमोर आहे. हरमनप्रीत कौरच्या संघाचा सामना आज गतविजेत्या श्रीलंकेविरुद्ध होत आहे. भारतासाठी फॉर्मात असलेल्या शेफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्मा हुकमी अस्त्र असणार आहेत. शेफालीने या स्पर्धेत दोन अर्धशतकांसह १६८ धावा फटावलेल्या आहेत. .फिरकीस साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर शेफाली स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज आहे. विक्रमवीर आणि अनुभवी स्मृती मानधनाने (१५४ धावा) एका सामन्यात मोठी शतकी खेळी केली होती, परंतु पुढच्या दोन लढतीत ती एकेरी धावांत बाद करंडक स्वीकारणार की नाही? दुबईतच झालेल्या पुरुषांच्या आशिया करंडक अंतिम सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने विजय मिळवला..IND vs SL, 2nd Test: भारताला नडलेल्या सोनल दिनूशाचे दोन शतकांसह मोठे विक्रम! बीसीसीआय उपाध्यक्ष तर म्हणाले, 'हा तर तेंडुलकरसारखा' .त्यानंतर आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष पाकिस्तानच्या मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते करंडक स्वीकारण्यास नकार दिला होता. तो करंडक अजून मिळालेला नाही. उद्या नक्वी व्यासपीठावर असतील आणि भारताने करंडक जिंकला, तर तो स्वीकारणार की नाही? याची उत्सुकता असेल. झालेली आहे. एकीकडे सर्व फलंदाज अडखळत असताना शेफाली मात्र सहजतेने फलंदाजी करत आहेत. उद्याच्या सामन्यात तिच्याकडून असेच सातत्य अपेक्षित आहे. .दीप्ती शर्मा श्रीलंकेची कर्णधार चामारी अटापट्टूसह ११ विकेट मिळवून स्पर्धेतील सर्वाधिक विकेट मिळवणारी गोलंदाज ठरली आहे. दीप्ती फलंदाजीतही तरबेज असल्याने तिची उपयुक्तता अधिक आहे. बांगालदेशविरुद्ध तिने सहा चेंडूंत १३ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे भारताला १५० धावांचे आव्हान उभे करता आले होते. भारतासाठी श्री चरणी आणि प्रेमा रावत यांचीही फिरकी गोलंदाजी प्रतिस्पर्ध्यांच्या मनात धडकी भरवणारी आहे. या दोघींसह दीप्ती शर्मा या तिघींची १२ षटके सामन्यात निर्णायक ठरत आहेत.. सोबत शेफालीही एक-दोन षटके फिरकी गोलंदाजी करून ब्रेक थ्रु मिळवत आहे. भारताप्रमाणे श्रीलंकाही या स्पर्धेत अपराजित आहे. संघाचा समतोलपणा लक्षात घेता भारताचे पारडे जड आहे, पण भारतीय संघाला २०२४ मधील स्पर्धेत श्रीलंकेकडून आठ विकेटने पराभूत व्हावे लागले होते. शुक्रवारी झालेल्या उपांत्य सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध अडचणीत असतानाही अटापट्टूच्या श्रीलंका संघाने शानदार विजय मिळवला. दोन बाद पाच त्यानंतर चार बाद ३३ अशा अडचणीत असताना श्रीलेकेने १३१ धावांचे आव्हान पार केले होते. .IND A vs SL A, ODI: शेवटच्या चेंडूवर मोठा ड्रामा अन् मग सुपर ओव्हरचा थरार... अखेर भारताचा सलग दुसरा पराभव; आता फायनल कशी गाठणार?.त्यामुळे भारताला अखेरपर्यंत सावध रहावे लागेल. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात हर्शिता समाराविक्रमाने ३६ तर काविशा दिलारी हिने ३३ धावांची निर्णायक खेळी केली होती. दोन वर्षांपूर्वी दाम्बुला येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात हर्शिताने निर्णायक खेळी करून भारताचा पराभव केला होता. अनुभवात भारतीय संघ वरचढ असला तरी क्षेत्ररक्षणातील चुका सुधारणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सामन्यात किमान दोन तरी झेल सोडण्यात येत आहेत. अंतिम सामन्याअगोदर आम्ही यातून मार्ग काढू असा विश्वास दिप्ती शर्माने व्यक्त केलेला असला तरी प्रत्यक्षात उद्या किती सुधारणा केली आहे हे उद्या मैदानावरच समजून येईल. प्रतिका रावल प्रत्येक सामन्यात दोन तरी झेल सोडत आहे. उद्याच्या सामन्यात तिच्यावर अधिक दडपण असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.