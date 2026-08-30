WOMEN’S ASIA CUP 2026: आजपासून टीम इंडियाचा आशिया कपचा थरार! थायलंडविरुद्ध पहिला सामना; जाणून घ्या LIVE कुठे अन् कधी पाहाल

India vs Thailand Women’s Asia Cup 2026: भारतीय महिला संघाचा आशिया कपमधील प्रवास आजपासून सुरू होणार आहे. आज म्हणजेच ३० ऑगस्ट रोजी भारताचा सामना थायलंडविरुद्ध होणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या सामन्यात विजय मिळवून स्पर्धेची चांगली सुरुवात करण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल.भारत आणि थायलंड यांच्यातील हा सामना दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. त्याआधी सायंकाळी ७.३० वाजता नाणेफेक होणार आहे..स्पर्धेत आतापर्यंत दोन सामनेमहिला आशिया कप २०२६ मध्ये आतापर्यंत दोन सामने खेळले गेले आहेत. पहिल्या सामन्यात थायलंडने हाँगकाँगचा पराभव केला. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेने युएईवर मात केली.आता भारतीय संघाच्या मोहिमेला सुरुवात होत आहे. भारत हा या स्पर्धेतील मजबूत संघांपैकी एक मानला जात असल्याने थायलंडविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे..Hockey World Cup: चीनला रोखलं, दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारली; आता इंग्लंडविरुद्ध काय करणार भारतीय महिला हॉकी संघ? दुसऱ्या फेरीचं समीकरण स्पष्ट.महिला आशिया कपमध्ये एकूण ८ संघ सहभागी झाले आहेत. या संघांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.गट अ : भारत, थायलंड, हाँगकाँग आणि पाकिस्तानगट ब : श्रीलंका, बांगलादेश, युएई आणि इंडोनेशियाप्रत्येक संघ गटातील इतर संघांविरुद्ध सामने खेळणार आहे. त्यानंतर गुणतालिकेतील कामगिरीनुसार पुढील फेरीसाठी संघ पात्र ठरतील..भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध सामना कधी?भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना या स्पर्धेतील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या सामन्यांपैकी एक आहे. दोन्ही संघ ५ सप्टेंबर रोजी आमनेसामने येणार आहेत. हा सामनाही भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होईल.त्याआधी भारताला थायलंड आणि हाँगकाँगविरुद्ध सामने खेळायचे आहेत..भारताचे सामने कधी?३० ऑगस्ट: भारत विरुद्ध थायलंड – रात्री ८ वाजता३ सप्टेंबर: भारत विरुद्ध हाँगकाँग – रात्री ८ वाजता५ सप्टेंबर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान – रात्री ८ वाजता१०-११ सप्टेंबर: उपांत्य फेरी – पात्रतेनुसार१३ सप्टेंबर: अंतिम सामना – पात्रतेनुसार.Asian Games 2026: टीम इंडियाच्या पुरुष-महिला संघांचे सामने कधी, कुणाविरुद्ध? तारखा जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.सामना टीव्हीवर कुठे पाहता येणार?भारत आणि थायलंड यांच्यातील महिला आशिया कपचा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. सामन्याचं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग SonyLIV ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.भारतीय संघाकडे स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष आणि रेणुका सिंग ठाकूर यांसारख्या अनुभवी खेळाडू आहेत. त्यामुळे थायलंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात भारत कशी कामगिरी करतो, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.