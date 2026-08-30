Asia Cup 2026: भारतीय महिला संघाची मोहीम आजपासून; आशिया करंडक टी-२० हरमनप्रीत कौरच्या टीमकडून सातत्य अपेक्षित

दुबई: महिला आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेतील भारतीय संघाची मोहीम आजपासून सुरू होत आहे. भारताकडे संभाव्य विजेते म्हणून पाहिले जात असले तरी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सातत्य राखणे आवश्यक आहे. भारताचा आज थायलंडविरुद्ध सामना होत आहे.आशिया करंडक टी-२० मध्ये गेल्या दशकापासून भारतीय महिला संघाचे वर्चस्व राहिले आहे. २०१६-१७ पासून ही स्पर्धा टी-२० प्रकारात खेळवली जाऊ लागली तेव्हापासून पाचपैकी तीनदा भारताने विजेतेपद मिळवलेले आहे. पण अधूनमधून कामगिरीत सातत्याचा अभाव दिसून आलेला आहे..या वर्षात भारतीय महिला संघ १६ टी-२० सामने खेळला. त्यातील नऊ लढतींमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला आहे. यंदाच्या महिली टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारताचे आव्हान ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पराभवानंतर संपुष्टात आले. या स्पर्धेत भारताला बाद फेरीही गाठता आली नाही.कर्णधार हरमनप्रीत कौर संघातील सर्वात अनुभवी खेळाडू आहे; परंतु तिच्या वैयक्तिक फॉर्मची चिंता आहे. आता विजेतेपदाचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर हरमनप्रीतने स्वतःपासून सातत्य दाखवायला हवे..Women T-20 Worldcup : टी-२० रणनीतीच्या फेरविचाराची गरज; अमोल मुजुमदार.दुहेरी यश अपेक्षितया आशिया स्पर्धेत आठ संघ सहभागी झालेले आहेत. भारताचा अ गटात समावेश असून, त्यात थायलंड, हाँगकाँग आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. ही स्पर्धा झाल्यानंतर लगेच जपानमध्ये आशिया स्पर्धा होत आहे. तेथेही सुवर्णपदक विजेती कामगिरी अपेक्षित आहे.मुंबईची जेमिमा रॉड्रिग्ज संघातील महत्त्वाची खेळाडू आहे, परंतु दुखापतीमुळे तिला माघार घ्यावी लागली आहे. तिच्याऐवजी प्रतिका रावल हिची निवड करण्यात आलेली आहे. मधल्या फळीत प्रतिका स्थैर्य देईल, अशी अपेक्षा आहे.उपकर्णधार स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा यांच्यावर सर्वात मोठी मदार असेल. या दोघींपैकी एकीला तरी जास्तीत जास्त षटके खेळावी लागतील..क्षेत्ररक्षणात सुधारणा आवश्यकफलंदाजी आणि गोलंदाजीत भारतीय महिला संघ अपेक्षित कामगिरी करीत असला तरी क्षेत्ररक्षणातील कमकुवतपणा संघाला मारक ठरलेला आहे. सोपे झेल सोडले जात आहेत. या चुका निश्चितच टाळाव्या लागतील.दुबईतील खेळपट्ट्या फिरकी गोलंदाजांना सहाय्य करणाऱ्या असल्यामुळे भारतासाठी अष्टपैलू दीप्ती शर्मा महत्त्वाची खेळाडू असणार आहे. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट मिळवणारी श्री चरणी, राधा यादव आणि प्रेमी रावत या फिरकी गोलंदाजांचाही सहभाग महत्त्वाचा असणार आहे..ASIA CUP 2026: जेमिमा रॉड्रिग्स आशिया कप आणि आशियाई खेळांमधून बाहेर; BCCI चा मोठा निर्णय, ‘या’ धडाकेबाज फलंदाजाला मिळाली संधी.वेगवान गोलंदाजीत रेणुका सिंग, क्रांती गौड, अरुंधती रेड्डी आणि नंदनी शर्मा या महत्त्वाच्या खेळाडू असणार आहेत; पण या वेगवान गोलंदाजांना खेळपट्ट्यांचे स्वरूप पाहून हळूवार चेंडूंचा वापर करावा लागेल.सलामीचा सामना खेळणाऱ्या थायलंडने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात हाँगकाँगचा पराभव केला. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यासाठी त्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला असेल. त्यांनी प्रथम फलंदाजीत ९ बाद १२० धावा केल्या. त्यानंतर हाँगकाँगला सात बाद ११४ धावांवर रोखले.थायलंडकडून कर्णधार नारुईमोल चाईवायी हिने (४३) फलंदाजीत प्रभाव पाडला, तर गोलंदाजीत ऑनिछा कामचोम्फू (३-२७) आणि फानितका माया (२-२२) यांनी निर्णायक कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.