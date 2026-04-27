IND Wvs SA W T20I: महिला संघाचा टी-२० मालिकेतील पहिला विजय; दक्षिण आफ्रिकन संघाचा पराभव, दीप्ती शर्माची अष्टपैलू चमक, जेमिमा, रिचाचा ठसा

जोहान्सबर्ग : टी-२० मालिका गमावण्याची नामुष्की ओढवल्यानंतर भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या चौथ्या सामन्यात यजमान दक्षिण आफ्रिकन संघावर १४ धावांनी विजय साकारला. पहिल्या तीन सामन्यांत निराशाजनक कामगिरी करणारी दीप्ती शर्मा (नाबाद ३६ धावा, ५/१९) हीच भारतीय संघाच्या विजयाचे वैशिष्ट्य ठरली. तिचीच प्लेयर ऑफ दी मॅच म्हणून निवड करण्यात आली. भारताचा या टी-२० मालिकेतील पहिलाच विजय होय. आता दक्षिण आफ्रिकन संघाकडे ३-१ अशी आघाडी आहे..भारतीय महिला संघाकडून दक्षिण आफ्रिकन संघासमोर १८६ धावांचे आव्हान उभे ठाकण्यात आले. क्रांती गौडच्या गोलंदाजीवर कर्णधार लॉरा वुल्फार्ट १८ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर मात्र सून लुस व ताझमिन ब्रिट्स या जोडीने विजयासाठी प्रयत्न केले. दक्षिण आफ्रिकन संघाची अवस्था एक बाद ७५ धावा अशी होती..दीप्ती शर्माच्या गोलंदाजीवर सून लुस ४० धावांवर बाद झाली. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकन संघातील फलंदाज टप्प्याटप्प्याने बाद होत गेले. ताझिमन ब्रिट्सने ३० धावांची, कायला रेनेकेने २१ धावांची आणि एलिझ मारी मार्क्सने नाबाद २१ धावांची खेळी केली. दीप्ती शर्मा हिने १९ धावा देत दक्षिण आफ्रिकेचा निम्मा संघ गारद केला..त्याआधी दक्षिण आफ्रिकन संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. शेफाली वर्मा नऊ धावांवर बाद झाली. स्मृती मानधनाऐवजी सलामीला फलंदाजी करणारी अनुष्का शर्मा हिलाही सूर गवसला नाही. ती २७ धावांवर बाद झाली. जेमिमा रॉड्रिग्ज (४३ धावा) व कर्णधार हरमनप्रीत कौर (२२ धावा) या अनुभवी जोडीने धावफलक पुढे नेला. कायला रेनेके हिने दोघींना बाद केले. भारती फुलमाळीला ठसा उमटवता आला नाही..संक्षिप्त धावफलक : भारत - २० षटकांत पाच बाद १८५ धावा (अनुष्का शर्मा २७, जेमिमा रॉड्रिग्ज ४३, हरमनप्रीत कौर २२, दीप्ती शर्मा नाबाद ३६, रिचा घोष नाबाद ३४, एलिझ मारी मार्क्स २/२८, कायला रेनेके २/१०) विजयी वि. दक्षिण आफ्रिका - २० षटकांत नऊ बाद १७१ धावा (लॉरा वुल्फार्ट १८, सून लुस ४०, ताझमिन ब्रिट्झ ३०, कायला रेनेके २१, एलिझ मारी मार्क्स नाबाद २१, दीप्ती शर्मा ५/१९)..६५ धावांची भागीदारीदीप्ती शर्मा व रिचा घोष या जोडीने नाबाद ६५ धावांची भागीदारी करीत भारतीय महिला संघाला १८५ धावांपर्यंत नेले. दीप्ती शर्मा हिने पाच चौकारांसह नाबाद ३६ धावांची खेळी केली. रिचा घोष हिने पाच चौकार व एक षटकारासह नाबाद ३४ धावांची खेळी साकारली. दक्षिण आफ्रिकन संघाकडून एलिझ मारी मार्क्स व कायला रेनेके यांनी प्रत्येकी दोन फलंदाज बाद केले.