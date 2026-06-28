Women's T20 World Cup: भारत-ऑस्ट्रेलिया आज आमनेसामने; पराभवानंतरही टीम इंडिया सेमीफायनल गाठू शकते? समजून घ्या संपूर्ण गणित!

Women's T20 World Cup Semi-Final Qualification Scenario: सध्या आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकाची(Women's T20 World Cup) धूम सुरू आहे. या स्पर्धेला ११ जूनपासून सुरुवात झाली असून आज भारतीय महिला संघाचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी होणार आहे. भारताने विश्वचषकाची सुरुवात दमदार केली होती. पहिले दोन सामने जिंकत भारतीय संघाने उपांत्य फेरीसाठी मजबूत दावेदारी निर्माण केली होती. मात्र, मागील सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव स्वीकारावा लागला..आता आज लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर भारताची लढत ऑस्ट्रेलियाशी होत असून, या सामन्यावर भारतीय संघाचे सेमीफायनलचे भवितव्य अवलंबून आहे. भारताला आज पराभवाचा सामना करावा लागला, तर स्पर्धेबाहेर पडण्याचा मोठा धोका आहे. मात्र, पराभवानंतरही भारताकडे उपांत्य फेरी गाठण्याची एक तांत्रिक संधी कायम राहणार आहे..IND W vs SA W T20 World Cup: भारतीय महिलांची आज दक्षिण आफ्रिकेशी लढत; कधी, कुठे आणि कशी पाहाल लाईव्ह मॅच?, कशी असेल प्लेइंग-११?.आज भारताच्या सामन्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश यांच्यातही सामना खेळला जाणार आहे. जर दक्षिण आफ्रिकेने बांगलादेशचा पराभव केला आणि त्यानंतर भारतालाही ऑस्ट्रेलियाकडून हार पत्करावी लागली, तर भारतीय संघाचे आव्हान इथेच संपेल. अशा परिस्थितीत दक्षिण आफ्रिका ८ गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचेल, तर भारत ६ गुणांवरच स्पर्धेबाहेर जाईल..पराभवानंतरही भारताकडे एक संधीमात्र, जर बांगलादेशने मोठा उलटफेर करत दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले, तर दक्षिण आफ्रिका ६ गुणांवरच राहील. अशा परिस्थितीत भारताचा ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव झाला, तरी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही संघांचे ६-६ गुण होतील. त्यावेळी नेट रनरेट निर्णायक ठरेल.सध्या भारताचा नेट रनरेट +२.२६८ असून दक्षिण आफ्रिकेचा +०.७३४ आहे. त्यामुळे हे समीकरण कायम राहिल्यास भारताला उपांत्य फेरी गाठण्याची संधी मिळू शकते..भारतासाठी आजचा सामना 'करा किंवा मरा'मात्र, भारतीय संघाला इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून राहायचे नसेल, तर आज कोणत्याही परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करावाच लागेल. भारताने हा सामना जिंकला, तर संघाचे ८ गुण होतील आणि चांगल्या नेट रनरेटच्या जोरावर भारतीय महिला संघ दिमाखात उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल. त्यामुळे आजचा सामना भारतीय महिलांसाठी अक्षरशः 'करा किंवा मरा' असा असणार आहे..Team India Semi Final Scenario : भारताने बाजी मारली, तरीही उपांत्य फेरीचे स्थान संकटात! ऑस्ट्रेलियाचा अडथळा, जाणून घ्या चक्रावणारे समीकरण.दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग-११भारत: स्मृती मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्ज, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, क्रांती गौड, नंदिनी शर्मा / रेणुका सिंग ठाकूर.ऑस्ट्रेलिया: बेथ मुनी (यष्टीरक्षक), जॉर्जिया व्हॉल, एलिस पेरी, ॲशली गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम, अॅनाबेल सदरलँड, निकोला केरी, सोफी मोलिन्यू (कर्णधार), अलाना किंग, किम गार्थ, लुसी हॅमिल्टन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.