India Women vs Sri Lanka:भारत बांगलादेश रविवारी अंतिम सामना; आशिया उदयोन्मुख महिला स्पर्धेत लंकेचा पराभव

बँकॉक : आशिया करंडक रायझिंग स्टार्स (उदयोन्मख) महिला क्रिकेट स्पर्धेत येत्या रविवारी भारत विरुद्ध बांगलादेश अंतिम सामना होणार आहे. आज झालेल्या उपांत्य सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा पाच विकेट आणि ३९ धावा राखून दणदणीत पराभव केला. यात कर्णधार राधा यादवने अष्टपैलू कामगिरी केली. तर दुसऱ्या उपांत्य लढतीत बांगलादेशने पाकिस्तानचे आव्हान ५४ धावांनी संपुष्टात आणले..भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेला ११८ धावांत गुंडाळले. यात राधा यादवने १९ धावांत चार विकेट मिळवल्या. त्यानंतर राधाने फलंदाजीत १८ चेंडूंत नाबाद ३१ धावांची खेळी साकार केली. राधा यादव फलंदाजीस येण्यापूर्वी वृंदा दिनेशने २० चेंडूंत ४२ धावांचा तडाखा देत विजय सोपा केला होता. भारताने ११९ धावांचे आव्हान १३.३ षटकांतच पूर्ण केले..INDW vs SAW, 1st T20I: जेमिमाह रोड्रिग्सचं शानदार अर्धशतक, स्मृती मानधनाचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय.दुसऱ्या सामन्यात बांगलादेश महिलांचा संघ २० षटकांत आठ बाद ११० धावाच करू शकला होता; परंतु त्यांच्या गोलंदाजांनी कमाल केली. पाकिस्तानला १६.४ षटकांत ५६ धावांत गारद केले. बांगलादेशच्या संजीदा अख्तर हिने केवळ सहा धावांत तीन विकेट मिळवल्या. तर फलंदाजीत त्यांची कर्णधार फातिमा खातून हिने नाबाद ४० धावांची खेळी केली होती..India women vs Australia: २० चेंडूंत सहा फलंदाज गमावले; भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत.संक्षिप्त धावफलक ः श्रीलंका अ संघ ः १९.४ षटकांत ११८ (संजना काविंदी ३१, हंसिमा करुणारत्ने १४ - ९ चेंडू, ३ चौकार, सात्या संदीपानी १५, शशिनी गिम्हानी २२, साईमा ठाकोर ४-०-३०-१, तनुजा कन्वर ४-०-२०-२, राधा यादव ३.४-०-१९-४, प्रेमा रावत ४-१-९-२) पराभूत वि. भारत ः १३.३ षटकांत ५ बाद ११९ (वृंदा दिनेश (धावचीत) ४२ - २० चेंडू, ८ चौकार, अनुष्का शर्मा २७ - १८ चेंडू, ५ चौकार, राधा यादव नाबाद ३१ - १८ चेंडू, ७ चौकार, यशवंती निमांथिका ३ १.३-०-१७-१, शशिनी गिम्हानी ३-०-३३-२).