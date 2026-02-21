Cricket

India Women vs Sri Lanka:भारत बांगलादेश रविवारी अंतिम सामना; आशिया उदयोन्मुख महिला स्पर्धेत लंकेचा पराभव

Asia Rising Stars: भारत महिला, बांगलादेश महिला, आशिया उदयोन्मुख स्पर्धा. राधा यादवच्या अष्टपैलू कामगिरीने भारताने श्रीलंकेवर उपांत्य सामन्यात विजय मिळवला; भारत-बांगलादेश अंतिम सामना रविवारी होणार आहे.
India Women vs Sri Lanka

India Women vs Sri Lanka

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बँकॉक : आशिया करंडक रायझिंग स्टार्स (उदयोन्मख) महिला क्रिकेट स्पर्धेत येत्या रविवारी भारत विरुद्ध बांगलादेश अंतिम सामना होणार आहे. आज झालेल्या उपांत्य सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा पाच विकेट आणि ३९ धावा राखून दणदणीत पराभव केला. यात कर्णधार राधा यादवने अष्टपैलू कामगिरी केली. तर दुसऱ्या उपांत्य लढतीत बांगलादेशने पाकिस्तानचे आव्हान ५४ धावांनी संपुष्टात आणले.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
women
players

Related Stories

No stories found.