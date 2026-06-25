INDW vs BANW: करो वा मरो सामन्यात टीम इंडियाची कसोटी; T20 WC मध्ये बांगलादेशविरुद्ध उतरले मैदानात

India Women vs Bangladesh Women live match: आयसीसी महिला विश्वचषकाची सध्या धूम सुरू आहे. ११ जूनपासून सुरू झालेली ही स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक वळणावर येऊन ठेपली आहे. आज एक अतिशय महत्त्वाचा सामना खेळला जाणार आहे.आज भारत विरुद्ध बांगलादेश असा सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. हा सामना मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर खेळवला जाईल..भारतीय संघाला जर या स्पर्धेत आपले स्थान टिकवायचे असेल, तर हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे आवश्यक आहे. बांगलादेश महिला संघाने नाणेफेक जिंकली असून त्यांनी प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघ प्रथम गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरेल.या अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात भारतीय संघाने आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन मोठे बदल केले आहेत. गोलंदाजीला अधिक धार आणण्यासाठी संघात राधा यादव आणि रेणुका सिंह ठाकूर यांचे पुनरागमन झाले असून, प्रेमा रावत आणि अरुंधती रेड्डी यांना अंतिम ११ मधून बाहेर करण्यात आले आहे..Ind vs Eng: ...आणि भारतीय रणरागिणींनी इंग्लंडला त्यांच्याच घरात धू-धू धुतलं! जेमिमा-यास्तिकाचा राडा, थेट विश्वकरंडकालाच आव्हान!.आजपासून 'टी-२० विश्वकरंडकाचा' थरार! भारतात टीव्ही आणि मोबाईलवर 'फ्री' मॅच कशी पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण शेड्युल आणि टाईम टेबल.कसा आहे हेड-टू-हेड रेकॉर्ड?भारत आणि बांगलादेश महिला संघ टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात आतापर्यंत २२ वेळा आमनेसामने आले आहेत. या सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते. आतापर्यंत २२ वेळा आमनेसामने आल्यानंतर भारतीय संघाने २० सामने जिंकले आहेत, तर बांगलादेशने २ विजय मिळवले आहेत. तसेच टी-२० विश्वचषकाचा विचार केला तर दोन्ही संघ आतापर्यंत तीन वेळा एकमेकांविरुद्ध खेळले असून, तिन्ही सामन्यांत टीम इंडियाने विजय मिळवला आहे. हा १०० टक्के विजयाचा रेकॉर्ड आज कायम राखण्याचा भारतीय महिला संघाचा प्रयत्न असेल..लाईव्ह सामना कधी अन् कुठे पाहता येईल?भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील महिला विश्वचषकाचा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहता येईल. तसेच तुमच्या मोबाईलवर जिओ हॉटस्टार ॲप किंवा त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येईल..IND vs ENG: म्हणून हरमनप्रीत कौरसाठी आजची मॅच ठरणार 'अग्निपरीक्षा'; विश्वकरंडकापूर्वी टीम इंडियासमोर मोठं आव्हान!.या सामन्यात स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा यांच्या सलामी जोडीकडून संघाला स्फोटक आणि मजबूत सुरुवातीची अपेक्षा असेल. मागील सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून झालेल्या पराभवानंतर भारतीय संघाचे उपांत्य फेरीचे समीकरण काहीसे कठीण झाले आहे. खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना पूरक राहण्याची शक्यता असल्याने, पाकिस्तानविरुद्ध ५ बळी घेणाऱ्या दीप्ती शर्मा आणि राधा यादव यांच्या फिरकीची जादू आज बांगलादेशी फलंदाजांना रोखण्यात महत्त्वाची ठरू शकते..दोन्ही संघाची प्लेइंग ११ भारतीय संघ स्मृती मंधाना, शफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर, रिचा घोष, दीप्ती शर्मा, राधा यादव, श्री चराणी, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकूरबांगलादेश संघ जुैरिया फिरदौस, दिलारा अक्तेर, शर्मीन अक्तेर, निगार सुल्ताना, शोभना मोस्तारी, शूर्णा अक्तेर, रितू मोनी, नाहिदा अक्तेर, राबेया खान, संजिदा अक्तेर मेघला, मारुफा अक्तेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.