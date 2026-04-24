IND Wvs SA W T20I: महिला संघावर मालिका पराभवाची नामुष्की; दक्षिण आफ्रिकेकडे ३-० आघाडी, कर्णधार लॉरा वुल्फार्टचे धडाकेबाज शतक

जोहान्सबर्ग : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची सुमार कामगिरी तिसऱ्या टी-२० लढतीतही कायम राहिली. यजमान दक्षिण आफ्रिकन संघाने भारतीय संघावर नऊ विकेट व २१ चेंडू राखून विजय मिळवला आणि पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली. ११५ धावांची खेळी साकारणारी लॉरा वुल्फार्ट हिची वूमन्स ऑफ दी मॅच म्हणून निवड करण्यात आली..भारतीय महिला संघाकडून दक्षिण आफ्रिकन संघासमोर १९३ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले होते. दक्षिण आफ्रिकन संघाने फक्त एक फलंदाज गमावत विजयी लक्ष्य ओलांडले. लॉरा वुल्फार्ट व सून लुस या सलामी जोडीने १८३ धावांची धडाकेबाज भागीदारी करताना भारतीय गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवले..लॉरा वुल्फार्ट हिने ५३ चेंडूंमध्ये १४ चौकार व पाच षटकारांसह ११५ धावांची खेळी साकारली. श्रेयांका पाटीलच्या गोलंदाजीवर ती बाद झाली. सून लुस (नाबाद ६४ धावा) व ताझमिन ब्रिट्स (नाबाद दोन धावा) यांनी विजयावर शिक्कामोर्तब केले. दक्षिण आफ्रिकन संघाने तिसरा वेगवान पाठलाग केला..संक्षिप्त धावफलक : भारत - २० षटकांत चार बाद १९२ धावा (स्मृती मानधना ३७, शेफाली वर्मा ६४, हरमनप्रीत कौर ६६) पराभूत वि. दक्षिण आफ्रिका - १६.३ षटकांत एक बाद १९३ धावा (लॉरा वुल्फार्ट ११५, सून लुस नाबाद ६४)..शेफाली, हरमनप्रीतची अर्धशतकेदक्षिण आफ्रिकन संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. स्मृती मानधनाने ३७ धावांची, शेफाली वर्माने ६४ धावांची आणि हरमनप्रीत कौरने ६६ धावांची खेळी केली. शेफाली वर्माचे हे सलग दुसरे अर्धशतक होय. हरमनप्रीन कौर हिने मालिकेत पहिल्यांदाच अर्धशतक झळकावले. भारतीय महिला संगाने २० षटकांत चार बाद १९२ धावा फटकावल्या.