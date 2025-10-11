Harmanpreet Kaur: प्रमुख फलंदाजांच्या अपयशामुळे पराभव; कर्णधार हरमनप्रीत कौरने स्वतःलाही धरले जबाबदार

विखाशापट्टनम : भारतीय महिला क्रिकेट संघातील टॉप ऑर्डर अर्थातच वरच्या प्रमुख फलंदाजांकडून धावा होत नसल्याचा फटका एकदिवसीय विश्वकरंडकात गुरुवारी बसला. दक्षिण आफ्रिकन संघाकडून भारतीय महिला संघाचा पराभव झाला..या पराभवानंतर भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने प्रमुख फलंदाजांनी जबाबदारीने फलंदाजी करायला हवी, असे मत याप्रसंगी व्यक्त केले. स्मृती मानधना, हरमनप्रीत कौर व जेमिमा रॉड्रिग्ज या प्रमुख फलंदाजांकडून यंदाच्या विश्वकरंडकात अद्याप मोठ्या प्रमाणात धावा करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हरमनप्रीत कौर हिने कमालीची नाराजी व्यक्त केली. .हरमनप्रीत कौर पुढे म्हणाली की, आमच्या संघातील प्रमुख फलंदाजांनी आपली जबाबदारी ओळखून खेळ करायला हवा. भारतीय संघाने मोठी धावसंख्या उभारायला हवी. या करंडकातील साखळी फेरीमध्ये सात लढती होणार आहेत. त्यामुळे अजून बराच वेळ आहे. आशावादी राहायला हवे. दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या लढतीमधून खूप काही शिकायला मिळाले आहे..एन. दी क्लार्क हिने नाबाद ८४ धावांची खेळी साकारली ती म्हणाली की, विश्वकरंडकात मला खेळायला आवडते. दबावाखाली खेळ उंचवायला नेहमीच सज्ज असते. भारताला भारतामध्ये हरवण्याचा आनंद काही औरच आहे..... तरीही २५० धावा केल्याहरमनप्रीत कौर हिने भारतीय संघातील प्रमुख फलंदाजांच्या अपयशावर नाराजी व्यक्त केली, पण रिचा घोषच्या फलंदाजीचे कौतुकही केले. ती म्हणाली, आमचे प्रमुख फलंदाज झटपट बाद झाले. तरीही आम्ही २५०च्यावर धावा उभारल्या..ICC Women's World Cup SF Scenario: टीम इंडियाचा Semi Final चा मार्ग बनला खडतर! दक्षिण आफ्रिकेच्या थरारक विजयानंतर बिघडलं समीकरण .या लढतीत रिचा घोष हिने अव्वल दर्जाची फलंदाजी केली. यापुढील लढतींमध्येही तिच्याकडून अशाच कामगिरीची अपेक्षा आहे. दोन्ही संघांनी या लढतीत छान खेळ केला, पण सी. ट्रायऑन व नदीन दी क्लार्क या फलंदाजांनी या खेळपट्टीवर धावांचा पाठलाग करताना चांगली फलंदाजी करता येऊ शकते, हे दाखवून दिले. दक्षिण आफ्रिकन संघाने या लढतीत सरस खेळ केला. ते विजयाचे हकदार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.