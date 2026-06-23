Ira Jadhav: मुंबईची 'रन-मशीन' आयरा जाधवची टीम इंडियात निवड; T20 आणि ODI दोन्ही संघात स्थान मिळवत वाढवला मुंबईचा मान!

Ira Jadhav selected for India U19 women team: मुंबई महिला क्रिकेटमधील स्फोटक फलंदाज आयरा जाधव पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आपल्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर तिने पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे. श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या आगामी घरच्या मालिकेसाठी (Sri Lanka Women's U19 Tour of India) भारतीय अंडर-१९ महिला संघात आयरा जाधवची निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, निवड समितीने आयरावर विश्वास दाखवत तिची टी-२० आणि एकदिवसीय या दोन्ही संघांमध्ये निवड केली आहे. आयराची ही दुहेरी निवड मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) आणि सर्व मुंबईकरांसाठी अभिमानाचा क्षण ठरली आहे..आयराचं ऐतिहासिक त्रिशतकआयराने आपल्या जबरदस्त फलंदाजीने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. बीसीसीआयच्या अंडर-१९ एकदिवसीय स्पर्धेत मेघालयविरुद्ध खेळताना तिने १५७ चेंडूंमध्ये नाबाद ३४६ धावांची तुफानी खेळी करत इतिहास रचला होता. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारी आयरा ही पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली होती..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... संजू सॅमसन IN; आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल भारताची Playing XI.त्याचबरोबर नुकत्याच पार पडलेल्या पहिल्या टी-२० मुंबई महिला लीगच्या लिलावात आकाश टायगर्स संघाने तब्बल १० लाख रुपयांची सर्वाधिक बोली लावत तिला आपल्या संघात सामील केले होते. त्यामुळे ती या स्पर्धेतील सर्वात महागडी खेळाडू ठरली होती..मालिका कशी असणार?भारतीय अंडर-१९ महिला संघ या मालिकेत श्रीलंकेविरुद्ध ३ टी-२० आणि ३ एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. पहिल्या टी-२० सामन्यात भारताने दमदार सुरुवात केली असून, आगामी सामन्यांमध्येही सलामीवीर फलंदाज म्हणून आयरा जाधवच्या बॅटकडून मोठ्या धावांची अपेक्षा असणार आहे..Tilak Varma: आयर्लंड मालिकेपूर्वी तिलकचा कहर! एक दिवसाआधी भारत अ संघाला जिंकून दिलं, दुसऱ्याच दिवशी तिलकने ५६ चेंडूत १३६ धावा ठोकल्या.MCA कडून कौतुकाचा वर्षावआयराच्या या यशानंतर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने सोशल मीडियावरून आनंद व्यक्त केला आहे. "मुंबईची आयरा जाधव श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय अंडर-१९ संघाकडून देशाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. टी-२० आणि एकदिवसीय या दोन्ही संघांमधील तिची निवड ही MCA साठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. तिच्या पुढील प्रवासासाठी आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतो," असे MCA ने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.