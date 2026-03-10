Ishan Kishan: वर्ल्डकप जिंकून देणार का? एक प्रश्न… आणि बदलली कहाणी! ईशान किशन ने उघड केला सूर्यकुमार यादव सोबतचा संवाद

अहमदाबाद : टी-२० विश्वकरंडकसाठी अगोदरपासून सुरू झालेल्या मोहिमेचा ईशान किशन सदस्य नव्हता, परंतु देशाअंतर्गत स्पर्धांत त्याने केलेल्या शानदार कामगिरीची दखल घेतली जात होती आणि त्यामुळेच त्याला संघात स्थान मिळाले, परंतु ते कसे, हा प्रसंग ईशान किशनने उघड केला. .सूर्याने मला फोन केला, हा फोन कदाचित विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळण्याबाबत असू शकेल, असे मला वाटत होते, म्हणून मी त्याचा स्क्रीनशॉटही काढला... समोरून आवाज आला, वर्ल्डकप जिंकून देशील का? त्यावर मी म्हटले...विश्वास आहे ना ! त्यानंतर सूर्याने मला तयार व्हायला सांगितले. कर्णधाराबरोबरचा हा संवाद ईशानने रविवारी विजेतेपद मिळवल्यानंतर उघड केला..वास्तविक त्याअगोदर माझ्या चुलत बहिणीचे कार अपघातात निधन झाले होते. त्यामुळे दुःखी होतो. यातच विश्वकरंडक स्पर्धेत निवड होण्याची ही चांगली बातमी समजली. मी तयार झालो आणि प्रत्येक सामन्यात खेळताना माझी बहीण आठवत होती. तिच्यासाठी मी खेळत होतो, असे ईशानने सांगितले..या विश्वकरंडक स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध निर्णायक खेळी करणाऱ्या ईशानने स्पर्धेत मिळून २४१ धावा फटकावल्या. अंतिम सामन्यातील त्याचे वेगवान अर्धशतकही खास ठरले. हे अर्धशतक मी तिच्यासाठी अर्पण केले..आता ऑलिंपिक सुवर्ण जिंकायचेय ः सूर्यागतवेळेस विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर रोहित शर्मासह विराट कोहलीने टी-२० प्रकारातून निवृत्ती स्वीकारली होती. असाच निर्णय ३५ वर्षीय सूर्यकुमार घेणार का, अशी दबक्या आवाजात चर्चा होत होती, तसा त्याला प्रश्नही विचारण्यात आला. अजून ऑलिंपिक सुवर्णपदक आणि पुढच्या वर्षीही टी-२० विश्वकरंडक जिंकायचाय, असे हसत हसत उत्तर देत सूर्यकुमारने प्रश्न विचारणाऱ्याची फिरकी घेतली..विजेतेपदानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमारला त्याच्या निवृत्तीबाबत प्रश्न विचारला जाणे अपेक्षित होते, पण नेहमीच विनोदी शैलीत बोलणाऱ्या सूर्यकुमारने निवृत्तीच्या प्रश्नावर षटकार ठोकला. विजेत्या भारतीय संघातील १५ खेळाडूंपैकी सूर्यकुमारच ३५ वर्षीय आहे. दोन वर्षांनंतर लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक आणि पुढील टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा होणार आहे. २०२४ नंतरचा कालावधी आमच्यासाठी चांगला यशस्वी ठरला. या काळात आम्ही सलग तीन आयसीसी करंडक जिंकले (दोन टी-२० आणि चॅम्पियन्स करंडक), असे सूर्यकुमारने सांगितले..विराट कोहलीकडून प्रेरणाईशान किशनसाठी विराट कोहली हा प्रेरणादायी खेळाडू आहे. याबाबत तो स्पष्ट करतो की, विराट कोहली गेली अनेक वर्षे त्याच उत्साहाने क्रिकेट खेळत आहे. मीही त्याच्याकडून प्रेरणा घेत मैदानावर क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करतो. मी जास्त विचार करीत नाही. मेहनत करण्यावर विश्वास ठेवतो. निकालाची चिंता करीत नाही..Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.दुबेच्या बॅटने अभिषेक फॉर्मातसंपूर्ण स्पर्धेत अपयशी ठरलेल्या अभिषेक शर्माने अंतिम सामन्यात झंझावाती अर्धशतक केले आणि ते मौल्यवानही ठरले. सामन्यासाठी मैदानात आल्यावर मी फलंदाजीला जाताना न ठरवता शिवम दुबेची बॅट घेऊन मैदानात गेलो, असा खुलासा अभिषेकने केला. या अंतिम सामन्यात अभिषेकने २१ चेंडूंत ५२ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.