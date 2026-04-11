Women Cricket: आरती केदार आणि आरोही आहेरचा तुफानी खेळ; जालनाचा मेट्रो क्लबवर २९८ धावांनी विजय

पुणे : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित वरिष्ठ महिला गटाच्या एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत आरती केदार आणि आरोही आहेरने केलेल्या शानदार शतकाच्या जोरावर जालना संघाने मेट्रो क्लबचा २९८ धावांनी पराभव केला..चाकणखेड येथील सीएससी मैदानावर शुक्रवारी झालेल्या या लढतीत जालना संघाने प्रथम फलंदाजी करताना तीन बाद ३७९ धावा केल्या यावेळी आरती केदारने १०३ चेंडूत २१ चौकारासह १५८ धावांची तर आरोही आहेरने ९५ चेंडूत तेरा चौकार व एक षटकारासह १०६ धावांची खेळी केली..आरोही आहेरने प्रथम अंबिका वाताडेच्या साथीत पहिल्या विकेटकरिता ९६ धावांची तर आरती केदारच्या साथीत दुसऱ्या विकेटकरिता १८० धावांची भागीदारी केली होती. त्यांना अंबिका वाताडेने ५२ धावांची खेळी करत सुरेख साथ दिली. प्रत्यूत्तर देताना मेट्रो क्लबचा डाव ८१ धावांत आटोपला. सानियाने दोन गडी बाद केले..संक्षिप्त धावफलकजालना संघ - (४७ षटकांत) ३ बाद ३७९ (आरती केदार १५८, आरोही आहेर १०६, अंबिका वाताडे ५२, जितेश्री दामले नाबाद ३१) वि.वि. मेट्रो क्लब - (३२.३ षटकांत) सर्वबाद ८१ (सानिया २-१७, जितेश्री दामले १-५, ऋतुजा काळे १-६)