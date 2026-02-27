Ranji Trophy: रणजी फायनलमध्ये जम्मू-काश्मीरचा प्रचंड वर्चस्व; कर्नाटक ३६४ धावांनी पिछाडीवर, मयांक अगरवाल शतकाच्या दिशेने

हुबली : जम्मू-काश्मीर संघाने रणजी क्रिकेट करंडकाच्या अंतिम फेरीतील पहिल्या तीनही दिवशी वर्चस्व गाजवले. जम्मू-काश्मीर संघाचा पहिला डाव ५८४ धावांवर आटोपल्यानंतर कर्नाटकची पहिल्या डावात तिसऱ्या दिवसअखेरीस पाच बाद २२० धावा अशी अवस्था झाली आहे. कर्नाटकचा संघ अद्याप ३६४ धावांनी पिछाडीवर आहे. मयांक अगरवाल १३० धावांवर खेळत आहे..जम्मू-काश्मीर संघाने सहा बाद ५२७ या धावसंख्येवरून गुरुवारी पुढे आपल्या खेळाला सुरुवात केली. साहील लोटरा ७२ धावांवर बाद झाला. अबीद मुश्ताकने २८ धावा केल्या. युधवीर सिंगने दहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना ३० धावांची खेळी केली. जम्मू-काश्मीरने पहिल्या डावात ५८४ धावा फटकावल्या. प्रसिध कृष्णा याने ९८ धावा देत निम्मा संघ गारद केला..कर्नाटकच्या स्टार फलंदाजांना पहिल्या डावात अपयशाचा सामना करावा लागला. अकीब नबी याने के. एल. राहुल (१३ धावा), करुण नायर (०), रवीचंद्रन स्मरण (०) यांना पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. सुनीलकुमारने कर्णधार देवदत्त पडिक्कलला ११ धावांवर बाद केले. कर्नाटकची अवस्था चार ५७ धावा अशी बिकट झाली..Ranji Trophy: कर्नाटकच्या खेळाडूंचे अपशब्द; पारस डोगराची डोक्याने धडक, रणजी करंडक अंतिम सामना, जम्मू काश्मीरच्या ६ बाद ५२७ धावा .कर्नाटक संघाचा पाय खोलात गेल्यानंतर अनुभवी खेळाडू मयांक अगरवाल याने श्रेयस गोपालसह महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचली. दोघांनी १०५ धावांची भागीदारी रचली. युधवीर सिंगने श्रेयस गोपालला २७ धावांवर बाद केले. आता मयांक अगरवाल १३० धावांवर खेळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.