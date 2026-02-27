Cricket

Ranji Trophy: रणजी फायनलमध्ये जम्मू-काश्मीरचा प्रचंड वर्चस्व; कर्नाटक ३६४ धावांनी पिछाडीवर, मयांक अगरवाल शतकाच्या दिशेने

Jammu & Kashmir Take Command in Ranji Final: जम्मू-काश्मीर संघाने रणजी क्रिकेट करंडक अंतिम फेरीतील पहिल्या तीन दिवसांत वर्चस्व राखले. कर्नाटक संघ ३६४ धावांनी पिछाडीवर आहे. मयांक अगरवाल सध्या १३० धावांवर खेळत आहे.
Ranji Trophy

Ranji Trophy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हुबली : जम्मू-काश्‍मीर संघाने रणजी क्रिकेट करंडकाच्या अंतिम फेरीतील पहिल्या तीनही दिवशी वर्चस्व गाजवले. जम्मू-काश्‍मीर संघाचा पहिला डाव ५८४ धावांवर आटोपल्यानंतर कर्नाटकची पहिल्या डावात तिसऱ्या दिवसअखेरीस पाच बाद २२० धावा अशी अवस्था झाली आहे. कर्नाटकचा संघ अद्याप ३६४ धावांनी पिछाडीवर आहे. मयांक अगरवाल १३० धावांवर खेळत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Jammu And Kashmir
sports
Devdutt Padikkal
players
KL Rahul
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.